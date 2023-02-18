فرصة لربح سبائك ذهب في «بوابة الشرق مول»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلق «بوابة الشرق مول»، الوجهة المفضلة للتسوق والترفيه، أخيراً حملة تسوق واربح خلال شهر فبراير الجاري. ويسعى بوابة الشرق مول لتقديم تجربة مميزة لزواره عبر تقديم مفاجآت مستمرة، وهذه المرة يدعو المول زواره للتسوق من متاجرهم المفضلة بقيمة 50 درهماً وذلك خلل الفترة حتى 26 فبراير لدخول السحب على سبائك الذهب. كما يمكن للمتسوقين مضاعفة فرصهم بالفوز من خلال التسوق بين 10:00 صباحاً و4:00 عصراً.

وتشمل حملة تسوق واربح الذهب جميع متاجر بوابة الشرق مول بما يشمل 350 متجر تجزئة، ونوفو سينما، كارفور، المطاعم، المقاهي وغيرها من المتاجر مما يتيح للزوار فرصة دخول السحب والانضمام إلى المحظوظين العشرة الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم في 27 فبراير. ويتاح للزوار فرصة الاختيار من مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية والاستمتاع بتجربة تسوق مليئة بالمكافآت إضافة إلى الصفقات التي لا تفوت على أحدث الأزياء، الإكسسوارات، المجوهرات، مستحضرات التجميل، العطور، مستحضرات العناية الصحية، الإلكترونيات، الهايبرماركت، أثاث المنازل وغيرها الكثير.

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