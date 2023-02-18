أسهم البنوك والعقار تعزز المكاسب بـ15 ملياراً

المصدر: دبي- محمد عباس

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي نحو 15 مليار درهم بدعم إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قياسية وتوزيعات سخية لعام 2022، ما عزز العمليات الشرائية للمستثمرين الأجانب للأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار والصناعة.

أرباح

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.14 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية إلى 3.15 تريليونات بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.55 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و597.48 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، بدعم عمليات الشراء لأسهم البنوك والعقار والصناعة.

وبالنسبة للأداء اليومي، تباينت إغلاقات مؤشرات الأسهم المحلية في جلسة، أمس، مع ارتفاع سوق أبوظبي 0.1% إلى مستوى 9885.85 نقطة، وتزامن ذلك مع إعلان «أدنوك» عزمهما طرح حصة أقلية تبلغ 4% من أسهم «أدنوك للغاز»، الشركة العالمية لعمليات معالجة وتشغيل وتسويق الغاز التابعة لها، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 23 فبراير 2023، وسيتم تحديد سعر البيع بالدرهم من خلال النطاق السعري لأسهم الطرح، والذي سيتم الإعلان عنه يوم 23 فبراير. وارتفع في أبوظبي «العالمية القابضة» 0.13% بسيولة هي الأعلى في السوق بـ379.35 مليون درهم.

مغلقاً عند سعر 395.5 درهماً، كما قفز سهم «طاقة» 4.5% إلى مستوى 3.45 دراهم، من خلال سيولة 96.3 مليون درهم، وصعد «ألفا ظبي» 0.18% إلى مستوى 22.54 درهماً بسيولة 86.25 مليون درهم، كما ارتفع «أبوظبي الأول» 0.29% إلى مستوى 14.04 درهماً، جاذباً 36.5 مليون درهم من السيولة.

سوق دبي

أغلق سوق دبي عند مستوى 3457 نقطة، وسط استعداد لمحفزات جديدة بعد انقضاء موسم نتائج الشركات.

وارتفع «إعمار العقارية» 0.88% إلى مستوى 5.73 دراهم، بسيولة 64 مليون درهم، وزاد «دبي الإسلامي» 1.22% إلى مستوى 5.79 دراهم، مستقطباً سيولة بـ14.6 مليون درهم، كما ارتفع «سلامة للتأمين» 1.6% إلى 0.637 درهم، بسيولة 1.35 مليون، وصعد «إمباور» 1.32% مغلقاً عند سعر 1.53 درهم.

سيولة

واستقطبت الأسهم سيولة بنهاية تداولات الأمس بأكثر من 1.4 مليار درهم، منها 1.18 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و239 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 295.34 مليون سهم، من خلال تنفيذ 15 ألف صفقة.

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