1000 مشارك من 65 دولة في قمة آيروفارمز لابتكارات التكنولوجيا الزراعية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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استضافت آيروفارمز، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الزراعة العمودية الداخلية، فعاليات قمة آيروفارمز السنوية الثانية لابتكارات التكنولوجيا الزراعية في فندق روزوود أبوظبي بمشاركة 24 متحدثاً وأكثر من 1000 مشارك من 65 دولة لمناقشة مستقبل الزراعة والأمن الغذائي.

وشهدت القمة مشاركات وكلمات رئيسة لعدد من الشخصيات المرموقة مثل المهندس عبدالله عبد العزيز الشامسي المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، وسوني راماسوامي الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الشمال الغربي للكليات والجامعات والمدير السابق للمعهد الوطني للأغذية والزراعة، وديفيد روزنبرغ الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة آيروفارمز.

وأشرف على إدارة الجلسات الحوارية كل من بيكي أندرسون مديرة التحرير لدى CNN أبوظبي، وكلسي وارنر، محررة الشؤون المستقبلية لدى صحيفة ذا ناشيونال في الإمارات العربية المتحدة.

وقال روجر بويلو، رئيس قسم التكنولوجيا لدى شركة آيروفارمز: «نفخر باستضافة فعاليات قمة آيروفارمز السنوية الثانية لابتكارات التكنولوجيا الزراعية التي تستقطب نخبة من أبرز الشخصيات وألمع العقول لاقتراح وإيجاد حلول مبتكرة لبعض أهم التحديات التي نواجهها في عصرنا الحالي.

نعمل في آيروفارمز على الارتقاء بمستقبل الغذاء، ودعوة قادة الفكر للحوار واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع أسس راسخة للتعاون والبحث مع الشركات والهيئات الرئيسة في المنطقة لمواجهة تحديات الزراعة الخارجية المتزايدة نتيجة الظروف البيئية القاسية والاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد.

وقامت شركة آيروفارمز خلال هذه القمة بتوقيع مذكرتي تفاهم مع كل من جامعة نيويورك أبوظبي، والمركز الدولي للزراعة المحلية (إكبا).

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