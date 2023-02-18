18.35 مليار درهم توزيعات 10 بنوك عن العام 2022

المصدر: دبي - محمد عباس

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وصلت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة لـ10 بنوك وطنية مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى 18.35 مليار درهم، منها 9.87 مليارات درهم من البنوك المدرجة في سوق أبوظبي، و8.48 مليارات درهم من البنوك المدرجة في بدبي.

فيما جاءت التوزيعات السخية على خلفية الأرباح القوية التي سجلها قطاع المصارف في عام 2022. وشملت البنوك التي رصدت «البيان» توزيعاتها النقدية 6 بنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي أبوظبي الأول، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، ورأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك أم القيوين الوطني، بينما شملت بنوك دبي 4 وهي: الإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي، ودبي التجاري، وبنك المشرق.

بنوك دبي

وعلى صعيد البنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي، جاء في المقدمة بنك الإمارات دبي الوطني، حيث أوصى مجلس الإدارة في مقترح بشأن توزيع أرباح بنسبة 60 % (ما يعادل 60 فلساً/للسهم) من رأس المال عن عام 2022، بما يعادل 3.79 مليارات درهم، وذلك مقارنة بتوزيعات أرباح بنسبة 50 % في عام 2021 بقيمة 3.16 مليارات درهم.

دبي الإسلامي

وجاء في المركز الثاني دبي الإسلامي، حيث تنظر الجمعية العمومية للبنك، في توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 30 % ما يعادل 30 فلساً للسهم الواحد من رأس المال عن عام 2022، بما يعادل 2.17 مليار درهم، مقارنة بتوزيعات بنسبة 25 % من رأس المال عن عام 2021، ما يعادل نحو 1.8 مليار درهم بواقع (25 فلساً للسهم).

المشرق

كما أوصى مجلس إدارة بنك المشرق بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 90 % (ما يعادل 9 دراهم لكل سهم) من رأس المال عن عام 2022، بما يعادل 1.8 مليار درهم، مقارنة بتوزيعات بنسبة 10 % (ما يعادل درهماً واحداً للسهم) من رأس المال عن عام 2021، أي ما قيمته 200.6 مليون درهم.

دبي التجاري

وأوصى مجلس إدارة بنك دبي التجاري بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 26.05 % (ما يعادل 26.05 فلساً للسهم) من رأس المال بإجمالي 730.1 مليون درهم، وأسهم منحة بنسبة 6.51 % عن عام 2022، وذلك مقارنة بتوزيعات أرباح نقدية بنسبة 25.88 % (ما يعادل 25.88 فلساً للسهم) من رأس المال عن عام 2021، بينما وصلت قيمة الأرباح المقترحة للتوزيع إلى 725.34 مليون درهم.

بنوك أبوظبي

وفي أبوظبي احتل المركز الأول من حيث التوزيعات النقدية الأعلى، بنك أبوظبي الأول، بعد توصية مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 52 % (ما يعادل 52 فلساً للسهم)، من رأس المال عن عام 2022، بإجمالي 5.74 مليارات درهم، مقارنة بنسبة توزيعات 49 % بإجمالي 5.35 مليارات درهم عن عام 2021.

وجاء في المركز الثاني بنك أبوظبي التجاري، الذي أوصى مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 18 % (ما يعادل 18 فلساً لكل سهم) من رأس المال بإجمالي 1.25 مليار درهم عن العام 2022.

وأسهم منحة بنسبة 37 % (ما يعادل 37 فلساً للسهم) بقيمة 2.57 مليار درهم عن عام 2021، ليصل إجمالي التوزيعات المقترحة إلى 2.574 مليار درهم، (مقارنة بـ0.37 درهم لكل سهم عن 2021) بما يمثل 60 % من صافي الأرباح (مقارنة بـ49% عن 2021) ويعادل 3.827 مليارات درهم (مقارنة بـ2.57 مليار درهم 2021).

أبوظبي الإسلامي

وثالثاً، مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 48.99 % (ما يعادل 48.99 فلساً/للسهم) من رأس المال عن عام 2022، بإجمالي 1.77 مليار درهم، وذلك مقارنة بتوزيعات أرباح بنسبة 31.11 % تعادل 1.13 مليار درهم عن عام 2021.

كما أوصى مجلس إدارة «بنك رأس الخيمة الوطني»، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 34 % (ما يعادل 34 فلساً/للسهم) من رأس المال عن عام 2022، بإجمالي 569.92 مليون درهم.

وذلك مقارنة بتوزيعات أرباح بنسبة 22.5 % (ما يعادل 22.5 فلساً للسهم) من رأس المال عن عام 2021، وبلغت قيمة التوزيعات المقترحة 377.16 مليون درهم.

وأوصى مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 % من رأس المال (ما يعادل 10 فلوس لكل سهم) من رأس المال عن عام 2022، ليبلغ إجمالي الأرباح النقدية المقترحة 308.16 ملايين درهم وأسهم منحة بنسبة 5 % (ما يعادل سهماً واحداً لكل 20 سهماً)، مقارنة بتوزيعات بنسبة 8 % من رأس المال (ما يعادل 8 فلوس لكل سهم) عن عام 2021.

فيما وصل إجمالي التوزيعات المقترحة 246.5 مليون درهم. وأوصى مجلس الإدارة لبنك «أم القيوين الوطني» بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10 % (ما يعادل 10 فلوس لكل سهم) من رأس المال عن عام 2022، بإجمالي 200 مليون درهم، مقارنة بـ8 % (ما يعادل 8 فلوس لكل سهم) بإجمالي 147.84 مليون درهم عن 2021.

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