مطعم «طاجين» يستضيف الشيف المغربي موحا

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن مطعم طاجين، المطعم المغربي في منتجع ون آند أونلي رويال ميراج، عن استضافة الشيف موحا، أحد أشهر الطهاة في المغرب، لإضافة لمسته إلى قائمة الأطباق الخاصة بالمطعم في الفترة حتى 23 فبراير، حيث يقدم للضيوف تجربةً مميزة لتناول الطعام تتضمن أشهر أطباقه المستوحاة من وصفات والدته.

والتي يستخدم فيها مزيجاً غنياً من أساليب الطهي التقليدية والمبتكرة. ويدعو الشيف موحا زوار المطعم للاستمتاع بقائمة من أشهى الأطباق المبتكرة، بما فيها لحم ساق الضأن المطهو على نار هادئة مع الخضراوات المشوية وطاجين لحم العجل الذي يُقدم مع الخوخ والفواكه المجففة.

إضافةً إلى الرفيسة بالدجاج التي تُعد طبقاً مغربياً عريقاً يُقدم فوق طبقة من قطع خبز المسمن المغربي. ولطالما قدّم مطعم طاجين لضيوفه، خلال العقدين الماضيين، تجارب رائعة تجمع بين النكهات وحسن الضيافة المغربية، وسط ديكورات تقليدية . ويكتمل جمال التجربة مع مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأبرز الفنانين المغربيين يؤديها عازفون على العود والطبلة. ويفتتح المطعم أبوابه على العشاء من الثلاثاء إلى الأحد، من 08:00 مساءً وحتى منتصف الليل.

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