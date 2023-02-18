«دو» تعلن الفائزة الإماراتية بمسابقة تصميم الزي الموحد لموظفيها

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC)، فوز المصممة شوق الفردان في مسابقتها للمواهب الإماراتية «تصميم اليونيفورم».

وسوف تحصل الفائزة على جائزة نقدية 50000 درهم، وسوف يرتدي موظفو «دو» الزي الجديد في النصف الأول 2023، حيث يضفي الزي وصالات العرض الجديدة مظهراً وانطباعاً مميزين في متاجر «دو» على امتداد الإمارات، وتعزز هذه الخطوة رؤية «دو» ورحلتها للتحول إلى مزود رقمي رائد لخدمات الاتصال المتكاملة.

وكجزء من التزامها بتعزيز مسؤوليتها المجتمعية وجهودها المستمرة لبناء مستقبل مستدام، تعتزم «دو» التبرع بالزي القديم لموظفي متاجرها للتجزئة إلى مركز إعادة التدوير.

وقال مروان ثاني، رئيس قنوات التواصل المباشر مع المتعاملين لدى «دو»: «ينسجم التصميم الذي قدمته شوق الفردان للزي الجديد مع الاتجاه الذي تتخذه العلامة التجارية. ويسعدنا تقديم الدعم لمجتمع الإمارات والمواهب المحلية الشابة».

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