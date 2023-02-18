24 ملياراً أرباح شركات الطاقة والمرافق 2022

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أرباح شركات الطاقة والمرافق المدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 20.4% خلال العام الماضي.

فيما زادت الإيرادات 19.3%، ونمت الأصول 4.3%، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية مستفيدة من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى النتائج المالية للشركات المُعلنة على مواقع الأسواق المالية، وصلت الأرباح الصافية لسبع شركات مُدرجة في قطاع الطاقة والمرافق إلى 24.08 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 20 مليار درهم خلال 2021، بزيادة تعادل 4.1 مليارات درهم.

وزادت إيرادات الشركات السبع 19.3% على أساس سنوي، من 111.5 مليار درهم خلال 2021، إلى 133.05 مليار درهم في 2022، بزيادة 21.5 مليار درهم، بينما زاد إجمالي أصول «موجودات» الشركات من 409 مليارات درهم نهاية ديسمبر 2021، إلى 426.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 17.6 مليار درهم.

«طاقة»

وجاءت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في الصدارة مع بلوغ صافي الدخل 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها ملياري درهم، مع مساهمة إضافية ملحوظة من قطاع النفط والغاز، وانخفاض نفقات الاستهلاك الذي دعم بدوره نمو الدخل الصافي.

«ديوا»

وحققت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» هيئة كهرباء ومياه دبي صافي أرباح بقيمة 8 مليارات درهم خلال 2022، مسجلة بذلك أفضل أداء مالي سنوي مجمع ومستقل في تاريخها التشغيلي. وزادت الإيرادات السنوية المجمَّعة لـ «ديوا» بنسبة 15% لتصل إلى 27.35 مليار درهم خلال 2022، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على الكهرباء والمياه والتحول إلى هيكل التعرفة العادي.

«أدنوك للحفر»

وسجلت شركة «أدنوك للحفر» صافي أرباح استثنائي خلال العام الماضي وصل إلى 2.95 مليار درهم (802 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي.

وبلغت أرباح الشركة للعام 2022 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 4.52 مليارات درهم بهامشٍ تجاوزت نسبته 46% بسبب التقدم الجيد في تعزيز كفاءة التكلفة، فيما سجلت ارتفاعاً قوياً في إيراداتها لتصل إلى 9.82 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بعام 2021.

ونجحت شركة «أدنوك للتوزيع» في تسجيل أرباح قوية خلال 2022، حيث حققت أرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 3.52 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 15% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 22% على أساس سنوي ليبلغ 2.75 مليار درهم خلال 2022.

«إمباور»

وتمكنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» من تسجيل إيرادات قياسية بمبلغ إجمالي 2.8 مليار درهم خلال 2022، بنمو نسبته 13.3% مقارنة بإيرادات 2021، فيما حققت أرباحاً صافية مقدارها 1.001 مليار درهم بزيادة بلغت 7%.

وارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، إلى 600.2 مليون درهم خلال 2022، بارتفاع 3% مقارنة مع 585.2 مليون درهم خلال 2021، فيما سجلت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.23 مليار درهم بزيادة قدرها 19% عن 2021.

وأضافت «تبريد» أصولاً إضافية على شبكة أصولها المتنامية، مع سياسة التوسع في الأسواق الحالية والجديدة على حد سواء، والاستثمار بكثافة في بُنيتها التحتية الحالية في الإمارات.

ووصل صافي أرباح «دانة غاز» لنحو 667 مليون درهم خلال العام 2022، فيما سجل صافي أرباح معدلة قبل احتساب مصادر الدخل والمخصصات الأخرى، بقيمة 718 مليون درهم مقارنةً بـ 469 مليون درهم خلال العام 2021، بزيادة نسبتها 53%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز