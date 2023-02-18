«دبي باركس آند ريزورتس» يدخل «غينيس» بأكبر قلعة قفز قابلة للنفخ

المصدر: (دبي - البيان)

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دخل «دبي باركس آند ريزورتس» موسوعة «غينيس»، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لـ«أكبر قلعة قفز قابلة للنفخ» في العالم. جاء ذلك بعد افتتاح متنزه ألعاب القفز الهوائية العملاق (JumpX) في «ريفرلاند دبي». ويمتد (JumpX) على مساحة شاسعة تبلغ 1.262 متراً مربعاً، ويمكن للضيوف الاستمتاع بأروع مغامرات القفز في هذا المتنزه المميز، الذي يحلق بضيوفه إلى عالم من المرح والترفيه.

تم خلال الافتتاح، تقديم الشهادة الرسمية من قبل المحكم المعتمد من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية إلى فرناندو إيروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه، الذي أبدى اعتزازه بهذا الإنجاز قائلاً: «سعداء بتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة «غينيس»، وبتوفير تجربة عائلية مميزة أخرى. ونفخر بإضافة (JumpX) إلى قائمة الأرقام القياسية العالمية كمرفق جديد يتماشى ورؤيتنا في الإسهام بقوة في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية رائدة في العالم».

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