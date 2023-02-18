120 % نمو أرباح البنك العربي المتحد في 2022

المصدر: (الشارقة - البيان)

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كشفت النتائج المالية لـ«البنك العربي المتحد»، المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، تسجيل أرباح صافية 155 مليون درهم، مقابل 70 مليون درهم في عام 2021، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 120%. يأتي النمو في صافي الأرباح؛ نتيجة لتحسّن الأداء التشغيلي، وانخفاض مخصصات الائتمان المتوقعة، إلى جانب إدارة التكاليف، والنهج الحصيف لإدارة المخاطر.

ونجح البنك في تحقيق تقدّم كبير في الأعمال الأساسية، حيث سجل نمواً 11% في دخله التشغيلي خلال 2022 مقارنة بـ2021، وسجل الربح التشغيلي نمواً 21%. فيما انخفضت خسائر الانخفاض في القیمة بشكل كبير، بنسبة 31% العام المااضي، مقارنة بالعام الأسبق 2021. وسوف يتم دعمها بشكل أكبر من خلال الاكتتابات الجديدة في المحفظة من ناحية جودة الأصول.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: «سعداء بالنتائج والأداء المالي للبنك للعام الماضي 2022، حيث يمضي البنك العربي المتحد قدماً، وفقاً لاستراتيجية مدروسة، تعزز النمو، وتتماشى مع توقعات المساهمين».

وتابع: «نتطلع بثقة إلى المستقبل، وبدعم من الوضع الاقتصادي القوي في دولة الإمارات، نواصل العمل على تطوير نموذج أعمالنا وأنشطتنا، بما يتماشى مع استراتيجية النمو المستدام لدينا».

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