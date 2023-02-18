السيدة الأولى لأوكرانيا ضمن المتحدثين في قمة «فوربس ٣٠/‏‏٥٠» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشفت مجلة فوربس، أمس، عن قائمة طويلة من المتحدثين خلال قمة «فوربس ٣٠/‏‏٥٠» السنوية الثانية، التي تجمع أجيالاً من النساء من قائمتي «فوربس» لـ«أهم 30 امرأة تحت سن الـ30»، و«أهم 50 امرأة فوق سن الـ50». وسوف تُعقد القمة في الفترة من 7 إلى 10 مارس المقبل، بالتوازي مع يوم المرأة العالمي. وتوفر القمة منصة لإقامة روابط جديدة ومشاركتها والتعاون والابتكار.

وتشمل قائمة المتحدثين، السيدة الأولى لأوكرانيا، أولينا زيلينسكا، التي تشارك افتراضياً؛ وأحد الرموز الرياضية، وبطلة المساواة بين الجنسين، بيلي جين كينغ؛ وجيسيكا ألبا، المؤسس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لـ«ذا أونست». وتشمل القائمة أيضاً هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة للولايات المتحدة، وملالا يوسفزاي، الحائزة على جائزة «نوبل» للسلام، المؤسس المشارك لصندوق «ملالا فاند»، وعائشة كاري، المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ«سويت جولاي»، وماندانا دياني، المبتكر، الشريك المؤسس لـ«آي أم إي فوتر»، ومو أبودو، المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ«إيبوني لايف ميديا».

وكاثرين أوهارا، ممثل وكاتب حائزة على جائزة «إيمي»، وآمنة القبيسي، سائقة سباقات «فورمولا»، وتامي صن، المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ«كاروت فيرتيليتي»، وجو آن سي جينكينز، الرئيس التنفيذي للرابطة الأمريكية للمتقاعدين «إيه إيه آر بيه»، والأميرة لمياء بنت ماجد، أمين عام، عضو مجلس الأمناء في مؤسسة «الوليد» للإنسانية، وفرانسين كاتسوداس، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس شؤون الموظفين، رئيس شؤون السياسات والأهداف، في «سيسكو».

كما تضم القائمة لورين واتكينز، رئيس «بورا فيدا فودز»، ودينا رادينكوفيتش، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ«جاميتو»، وسونيرا ماداني، مؤسس «ستاكس»، وأورورا جيمس، مؤسس منظمة «فيفتين برسنت بليدج»، المؤسس، المدير الإبداعي لـ«براذر فيليز»، وكارن وازن، مؤسس ومصمم «كي دبليو آي وير»، الشريك المؤسس لـ«كي إي بارتنرز»، وجيسيكا سميث، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في «تاتش تالنت»، ونايلة الخاجة، أول سيدة كاتبة ومخرجة ومنتجة سينمائية في الإمارات، وكيلي سوير باتريكوف، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«بايبي 2 بايبي».

وروشيل نيميجر، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي للشؤون الأمنية في «نوستيكس»، وبيكو فيلاسكيز، المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ«فيرا» أولغا كرافشينكو، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ«موسيميو»، والدكتور جوديث ريختر، المؤسس، الرئيس التنفيذي لـ«ميدينول».

تحالفات

وتركّز القمة على تشكيل تحالفات تُحدث تغييرات جذرية في العالم، وهي بمثابة محفز قوي للتغيير. وتوفر الأجندة، منصة للمتحدثين تمكنهم من تبادل الأفكار والخبرات في إطار سلسلة مناقشات تفاعلية، تركّز على مجموعة من الموضوعات.

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