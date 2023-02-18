«ديلويت» تستعرض اتجاهات أسواق المال في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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نظمت شركة «ديلويت»، ندوة لمناقشة «أحدث التعديلات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، واتجاهات السوق المالي في الإمارات»، في فندق ريتز-كارلتون، مركز دبي المالي العالمي. وشهدت الندوة عدداً من جلسات النقاش، وورش العمل التي شارك فيها الحضور؛ لمناقشة أهم قضايا القطاع المالي في الإمارات، واطلعوا على آخر التعديلات على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بالإضافة إلى التحديات التي تعترض تطبيق هذه التحديثات.

وقال بادمنابها أشاريا، شريك، مسؤول قطاع المراجعة والتأكيد في «ديلويت» الشرق الأوسط: «جمعنا أفضل الخبراء في القطاع المالي في الإمارات؛ ليتشاركوا المعرفة ويتبادلوا الأفكار حول أحدث التطورات في القطاع. وأظهرت النقاشات، دليلاً على ريادة القطاع المالي في الدولة؛ كونه دوماً السّباق في تطبيق آخر الابتكارات».

وكانت أبرز فعاليات هذه الندوة لجنة النقاش التي ضمت مدراء المال التنفيذيين، أدارها موسى الرمحي، مسؤول برنامج مدراء المال التنفيذيين في «ديلويت» الشرق الأوسط، حيث تم فيها استعراض نتائج الاستبيان الذي أجرته الشركة لمدراء المالية التنفيذيين لعام 2022. وشارك في النقاشات كبار المدراء، من بينهم: عاصم رشيد، المراقب المالي في بنك الإمارات دبي الوطني، وجون ديب، المدير المالي التنفيذي في «أليك» للهندسة والمقاولات.

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