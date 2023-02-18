إنجاز الجيل المقبل من منصة خدمات النطاق الترددي العريض لـ«الثريا»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة «الياه» للاتصالات الفضائية «الياه سات»، نجاح استكمال المراجعة النهائية لتصميم منصة الجيل المقبل من خدمات النطاق الترددي العريض والمنتجات المبتكرة، ضمن برنامج الثريا (4-NSG).

يأتي البرنامج، وما يقدمه من منصة ومنتجات جديدة، في إطار استراتيجية النمو الخاصة بالشركة، وخطط تطوير خدمات الاتصالات المتنقلة من خلال الأقمار الصناعية التابعة لها في أفريقيا وأوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط.

ويشتمل الجيل الجديد من منتجات النطاق الترددي العريض على محفظة متنوعة وواسعة من المنتجات القادرة على دعم التطبيقات التشغيلية المتنامية في البيئات الجوية والبرية والبحرية على حد سواء. وصُممت هذه المنتجات بالتعاون مع شركة «كوبهام ساتكوم»؛ لضمان تقديم طيف واسع من الخدمات.

وتزود الحلول المبتكرة الجديدة القطاعات الرئيسة، بما فيها الحكومية والبحرية والمؤسسية وغيرها من قطاعات الطاقة والطيران والمنظمات غير الحكومية ومنظمات الإغاثة، بباقة متنوعة من إمكانات الاتصالات المتقدمة من خلال الأقمار الصناعية، بما يضمن تحقيق العديد من المزايا التي تشمل تعزيز الأداء (معدلات بيانات تصل إلى 1 ميغابت في الثانية) وغيرها من الإمكانات والخصائص المحسنة.

وقال عدنان المهيري، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية لدى الياه سات: «يسرنا إعلان نجاحنا في استكمال مراجعة التصميم النهائي لهذه الحلول، ونحن على المسار لتقديم البرنامج في الموعد المحدد.

ويعكس الإنجاز ما تزخر به «الياه سات» من مواهب ومهارات استثنائية، وما تقدمه من تقنيات مبتكرة من خلال شريحة واسعة من الحلول الرامية إلى تلبية احتياجات المستخدمين في مختلف البيئات والظروف التشغيلية».

وأضاف: «يؤكد استكمال الخطوة، بالشراكة مع «كوبهام ساتكوم»، التزامنا ببرنامج تطوير المنتجات الحالي، الذي ينسجم مع استراتيجية النمو الأشمل لشركة «الياه سات» وخططها لتوسيع محفظة المنتجات».

وتصل قيمة برنامج الثريا (4-NGS) التحويلي، إلى 505 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يستهل عملياته في النصف الأول من عام 2025، علماً أن جزءاً كبيراً من الحلول سوف تكون متوفرة ومتاحة للتشغيل عن طريق الأصول الحالية.

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