94 % من العارضين في «بريك بلك الشرق الأوسط 2023» يشاركون في نسخة 2024

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتم مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط 2023»، الحدث الأكبر بالمنطقة، المخصص لقطاع نقل البضائع السائبة والمعدات الثقيلة للمشاريع الكبرى، الذي عُقد تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، فعالياته بنجاح كبير، مؤكداً الالتزام بتعزيز مشاركة المرأة في قطاع شحن البضائع العامة، ومعدات المشاريع والصناعات الثقيلة، والتركيز على استقطاب أعداد أكبر من الشباب في القطاع.

وشهدت الدورة الجديدة، زيادة 94% في عدد الحضور، مقارنة بالدورة السابقة، مسجلاً 6496 زائراً من أصحاب المشروعات والمتخصصين في قطاعات شحن البضائع، والحلول اللوجستية، والعاملين في شركات الشحن، والموانئ، والمرافئ، وناقلات الرفع الثقيل من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد الحدث إبرام صفقات قيمة، وأكد أكثر من 94% من العارضين مشاركتهم في النسخة المقبلة من الحدث، الذي سوف يتوسع، ليشمل: قاعة ثالثة؛ لاستيعاب العارضين الحاليين، الذين طلب العديد منهم توسيع مساحات أجنحتهم، إضافة إلى توفير مساحات أكبر للشركات الجديدة، التي تتطلع إلى الاستفادة من منصة «بريك بلك» لتطوير فرص أعمالها.

استدامة وحياد كربوني

وقالت المهندس حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: «نجح «بريك بلك الشرق الأوسط 2023» في توفير منصة مثالية لنقاشات الاستدامة، فلطالما كانت الإمارات سبّاقة في السعي لتحقيق الحياد الكربوني من خلال المبادرات والاستراتيجيات، الهادفة إلى إزالة الكربون.

كما تلتزم الدولة، التي تستضيف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) العام الجاري، بتعزيز الوعي حول التغيّر المناخي. وفي هذا الإطار، فإننا ندعم حرص مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط 2023» على تعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري من خلال نقاشات ثرية وشركات متخصصة في هذا المجال.

المرأة والكوادر الشابة

وأتاح منتدى «المرأة في بريك بلك» فرصة فريدة للعاملات في قطاع شحن البضائع العامة ومعدات المشروعات والصناعات الثقيلة للتواصل ومناقشة الفرص التي يمكن الاستفادة منها، إضافة إلى دورهن في تعزيز تقدم القطاع.

وقالت ليزلي ميريديث، مدير التسويق في «بريك بلك» للفعاليات والإعلام: «رغم المساهمات الكبيرة التي تقدمها المرأة في تقدم القطاع، إلا أن النساء لا يمثلن سوى 2% من إجمالي العاملين فيه، وهي نسبة مقلقة إلى حد كبير.

لذا حاولنا معالجة ذلك من خلال منتدى «المرأة في بريك بلك»، الذي وفّر منصة مهمة جمعت العديد من المتخصصات في المجال؛ لدعم بعضهن البعض، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة في القطاع، إذ نرى أن مثل هذه الأنشطة والفعاليات ضرورية؛ لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع، وسوف نواصل دورنا لضمان نجاحها».

«يوم التعليم»

حقق «يوم التعليم» في «بريك بلك الشرق الأوسط 2023» نجاحاً كبيراً، حيث اجتمع عدد كبير من الخبراء في قطاع شحن البضائع العامة، ومعدات المشروعات والصناعات الثقيلة، وقادة الفكر؛ لإلهام الجيل القادم من المختصين، ببدء مسيرة مهنية ناجحة في القطاع، تدفع تطوره وتقدمه.

وبدأ الحدث بكلمة افتتاحية ألقاها القبطان محمد العلي، نائب رئيس أول لإدارة السفن في «أدنوك للإمداد والخدمات»، الذي سلّط الضوء على أهمية توعية الشباب بالفرص الوظيفية المميزة التي يوفرها القطاع.

وتضمن «يوم التعليم» جلسة بعنوان «قصص نجاح»، وفرت للمشاركين الشباب منصة للحديث حول تجاربهم وتوعية الطلاب بالفرص التي تنتظرهم، والنجاح الذي يمكنهم تحقيقه.

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