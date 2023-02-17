2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 250 مبايعة بقيمة 694.93 مليون درهم منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 52.26 مليون درهم و240 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 642.67 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها مبايعتين بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 62 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.43 مليار درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 1.36 مليار درهم و38 رهن فلل وشقق بقيمة 64.12 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ورسان الأولى بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 118 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 56 هبة بقيمة 60.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 10 ملايين درهم.

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