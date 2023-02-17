سهيل المزروعي: نعمل على إيجاد خليط متزن من الطاقة يساعد على النمو الاقتصادي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن العمل جار على إيجاد خليط متزن من الطاقة يساعد على النمو الاقتصادي في الإمارات. مشيراً إلى أن استراتيجية الطاقة تتضمن تحويل 50% من المصادر إلى خضراء، والالتزام الكامل بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

وأكد معاليه أن وزارة الطاقة ستقوم بإطلاق استراتيجية محدثة هذا العام، ووفق الاستراتيجية الجديدة فإن الوزارة ألغت نسبة 12% كانت مخصصة للفحم النظيف، كما تم تحويل المحطة الوحيدة للفحم إلى واحدة تعمل بالغاز الطبيعي، مؤكداً تطلع الوزارة إلى أن يصل الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق الخارجية، وفقاً لموقع "CNBC عربية".

وأوضح معالي وزير الطاقة أن الغاز الطبيعي مطلوب بشكل كبير ولا يوجد جهة تراقب الأسعار، وأن الطلب المتزايد على محطات الطاقة الشمسية رافقه شح في العرض، وأن مصادر الطاقة المتجددة هي الرابح الأكبر في ظل جميع التحديات.

ولفت معاليه إلى أن الأسواق قد تشهد تراجعاً في الطلب على الغاز وهو ناتج عن تقليص الاستهلاك. وأن قوة تحالف "أوبك+" تكمن في عدم تسييس الأمور وعدم النظر إلى دولة واحدة، بل إلى السوق ككل، وأن مساهمة التحالف في إمداد السوق لا تصل إلى 40%. لافتاُ في الوقت ذاته إلى أن الاقتصاد سيكون محرك الطلب والطلب سيحدد الأسعار، وأنه قلق بأن يكون حجم الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والمصافي غير كافٍ.

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