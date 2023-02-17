مسار تصاعدي للاستثمار بالذكاء الاصطناعي في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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كشف ساكسو بنك، البنك المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، عن احتمالية تحفيز تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لموجة استثمارات عالمية جديدة تنطلق من دول الخليج؛ وذلك بعد تصدر هذه التكنولوجيا الحديثة للمشهد التقني العام، لاسيما مع إطلاق شركة أوبن إيه آي لحل تشات جي بي تي، روبوت الدردشة على شكل محادثة والذي يتمتع بقدرة على إنشاء محتوى وكتابة الشعر والمقالات وتوفير استجابة معقدة لتعليمات العملاء البسيطة.

وقال داميان هيتشن، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «المستثمرون الإقليميون سيكونون من أوائل المستفيدين من التقنية التي تعد أبرز ابتكار تقني في هذا العقد»، مشيراً إلى مسار تصاعدي في الاستثمارات التقنية وعدد العملاء الأفراد الذين يتداولون أسهم مايكروسوفت، حيث شهدت الحسابات التي تم إنشاؤها عن طريق مكتب البنك في دبي زيادة بنسبة 55% بين ديسمبر 2022 ويناير 2023. وشهدت عمليات تداول أسهم مايكروسوفت من قبل عملاء البنك في مكتب دبي تحسناً واضحاً بين شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023، حيث ارتفعت نسبة الشراء من 54% إلى 67%، مع انخفاض عمليات المبيع من 43% إلى 33%.

وأسهم استثمار مايكروسوفت، البالغ 10 مليارات دولار، في شركة أوبن إيه آي بتعزيز الثقة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي يضم العديد من المجالات، مثل تكنولوجيا القيادة الذاتية التي شهدت تراجعاً في الاستثمارات خلال العالم الماضي بعد تسليط الضوء على الوقت الطويل الذي يحتاجه القطاع لتطوير حلول القيادة الذاتية بشكل كامل؛ في حين تشهد المجالات التوليدية الأخرى مثل النماذج اللغوية الكبيرة فرصاً استثمارية ضخمة بفضل تطوير حل تشات جي بي تي.

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