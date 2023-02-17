دبي مستقبل صناعة الأحجار الكريمة الملونة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة ارتفاعاً بنسبة 17 % في قيمة تجارة الماس الخام والمصقول في 2022، لتصل إلى 37.4 مليار دولار (137.7 مليار درهم)، بما في ذلك ارتفاع 42 % في تجارة الماس المصقول وزيادة 7 % في تجارة الماس الخام.

وجاء في بيان للمركز أن هذه الأرقام تؤكد على الصعود السريع لدبي كمركز عالمي رائد للماس الخام والمصقول، مشيراً إلى أن الإمارات شهدت عموماً نمواً كبيراً في هذا القطاع على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت تجارة الماس الخام 72 % والماس المصقول 50 %، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 64 %.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة خلال مؤتمر الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملونة 2023 في مركز الماس للمؤتمرات في دبي: «إن تلك الأرقام دليل آخر على الصعود الهائل لدبي في تجارة الماس»، وأكد أن دبي تريد تكرار هذا النجاح في قطاع الأحجار والسلع الثمينة الأخرى، حيث تعد صناعة الأحجار الكريمة الملونة مثيرة جداً للاهتمام، نظراً للطلب العالمي المتزايد القوي وتريد دبي أن تكون في موقع مركزي في هذا المسار، مشيراً إلى عدد من مناقصات الزمرد والياقوت والزفير التي عقدت في بورصة دبي للماس. وأعرب عن ثقته بأن مستقبل صناعة الأحجار الكريمة الملونة هو في دبي وعبرها.

وخلال المؤتمر، الذي عقد تحت شعار «مستقبل الأحجار الكريمة الملونة»، بحث المشاركون الفرص الرئيسة لإطلاق العنان للنمو المستدام في صناعة الأحجار الكريمة الملونة العالمية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



مركز دبي للسلع المتعددة يعلن عن نمو تجارة الماس بنسبة 17٪ خلال عام 2022

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز