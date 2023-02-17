«فوربس»: الإمارات وجهة للشركات الناشئة

المصدر: (دبي - نهى حوّا)

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أكدت مجلة «فوربس» أن الإمارات تشكل أحد أكبر الأسواق لنمو الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن السوق الصاعد للشركات الناشئة يفيض حيوية في المنطقة عبر طاقة ريادية تدفع بها صناديق الثروات السيادية كمستثمر رئيس، فضلاً عن الانتشار المتنامي للهواتف الذكية.

وأوضحت أن الشركات الناشئة إقليمياً حققت أرقاماً قياسية في التمويل وصلت إلى 3.94 مليارات دولار 2022، مع أكبر تركز للصفقات في الإمارات والسعودية ومصر.

وأضافت: فيما تبدو تلك الأرقام قليلة مقارنة بأسواق الشركات التكنولوجية الأكثر تطوراً، أو الأسواق الناشئة المشابهة، كالشركات الناشئة لجنوب شرق آسيا، التي جمعت على سبيل المثال حوالي 18 مليار دولار، يشكل صعود استثمارات صناديق الثروات السيادية والتفويض من الحكومات بتنمية بيئة مناسبة للتكنولوجيا، إلى جانب المنافسة الشديدة على جذب رواد الأعمال، إيذاناً بنمو قوي في السنوات المقبلة.

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