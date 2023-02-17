الإمارات تتصدر مؤشر ريادة الأعمال عالمياً للعام الثاني

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتفظت الإمارات، للعام الثاني على التوالي، بصدارة المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2023، الذي يصدر سنوياً عن المرصد العالمي لريادة الأعمال؛ المؤسسة البريطانية المتخصصة في رصد شؤون ريادة الأعمال. وأفادت نتائج المؤشر بأن الإمارات واصلت تحقيق التقدم في أدائها المتفوق أصلاً، ورفعت رصيدها على المؤشر العام من 6.8 نقاط من أصل 10 في 2022 إلى 7.2 نقاط في 2023، لتحتفظ بصدارة المؤشر للعام الثاني على التوالي وتسجل أعلى رصيد في المؤشر منذ إطلاقه في 2019.

وذكر المرصد أن جودة البيئة العامة لريادة الأعمال في الإمارات واصلت في 2022 مسارها التصاعدي الذي بدأته منذ عدة سنوات، مدعومة بمستويات عالية من الاستثمار والدعم الحكومي، موضحاً أن الإمارات لم تكتف في إصدار 2023 بصدارة المؤشر العام فحسب، وإنما تصدرت عالمياً أيضاً في 7 مؤشرات فرعية ضمن 13 مؤشراً فرعياً تُعد بمثابة الظروف الإطارية للمؤشر العام، فيما نالت المركز الثاني عالمياً في 5 مؤشرات فرعية أخرى، بينما جاء ترتيبها الخامس عالمياً في المؤشر الفرعي الأخير، وهو البنية التحتية المادية.

وأضاف المرصد أن الإمارات نجحت هذا العام في تحسين رصيدها على 9 مؤشرات فرعية، مقارنة بأرصدتها على المؤشرات نفسها العام الماضي، مشيراً إلى أن أعلى ارتفاع في الدرجات كان في المؤشرين الفرعيين، تمويل ريادة الأعمال، وتعليم ريادة الأعمال في مرحلة ما بعد المدرسة.

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