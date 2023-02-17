92 % زيادة أرباح شركات العقار المدرجة 2022

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تضاعفت الأرباح الصافية لشركات العقار المدرجة في أسواق المال المحلية في 2022، مدفوعة بالنمو القوي للقطاع العقاري والسياحي وانتعاش الاقتصاد الوطني بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وأظهر رصد لوكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى الإفصاحات المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للشركات العقارية المدرجة زادت بنسبة 92% لتصل إلى 11.5 مليار درهم في 2022، مقارنة بنحو 6 مليارات في 2021، بزيادة 5.5 مليارات.

وجاءت شركة «إعمار العقارية» في الصدارة بعد تسجيلها إيرادات قوية بلغت 24.9 مليار درهم، فيما حققت أرباحاً صافية 6.8 مليارات درهم بزيادة 80% مقارنة بـ2021،. وزادت أرباح «الدار العقارية» على أساس سنوي بنسبة 35% لتصل إلى 3.1 مليارات. ونجحت مجموعة تيكوم، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، في تحقيق زيادة بالإيرادات على أساس سنوي 12% لتصل إلى 1.97 مليار درهم، وزيادة قياسية في صافي الأرباح بنسبة 28% لتصل إلى 725.62 مليوناً.

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