50.7 مليار درهم أرباح 16 بنكاً وطنياً في 2022

المصدر: دبي- محمد عباس

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ارتفع صافي أرباح 16 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية إلى 50.67 مليار درهم خلال 2022، بما يؤكد على قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات عالية وسيولة مرتفعة.

واستناداً إلى إفصاحات البنوك المدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية للبنوك خلال العام الماضي بنسبة 32.4% أو ما يعادل 12.4 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 38.3 مليار درهم خلال 2021.

ووصلت أرباح 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي العام الماضي إلى 26.3 مليار درهم بزيادة بمقدار 19.7% مقارنة بأرباح بقيمة 21.97 مليار درهم في 2021، فيما بلغت أرباح 6 بنوك مدرجة بسوق دبي 24.33 ملياراً في 2022، بزيادة 48.8% مقابل 16.35 ملياراً في 2021.

وحقق بنك «أبوظبي الأول» الأرباح الأعلى بعد أن سجل أرباحاً صافية بلغت 13.4 مليار درهم خلال 2022، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع 2021، وهو ما يبرز النمو الملموس للمجموعة، وقوة أعمالها الأساسية.

الإمارات دبي الوطني

وارتفعت أرباح بنك «الإمارات دبي الوطني»، بنسبة 40% لتصل إلى 13 مليار درهم، ما يؤكد فاعلية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة والنمو الاقتصادي الإقليمي القوي.

وزاد صافي أرباح بنك «أبوظبي التجاري» إلى 6.43 مليارات درهم في 2022، بنمو 23% عن 2021، ليواصل البنك مسار نموه التصاعدي، مؤكداً قوة ومتانة وضعه المالي.

ونما صافي أرباح «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 5.55 مليارات درهم مقابل 4.4 مليارات في 2021، وذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف، واستمرار تراجع مخصصات انخفاض القيمة.

ونما صافي أرباح «بنك المشرق» إلى 3.7 مليارات درهم في نهاية 2022، وزادت الأرباح التشغيلية بنسبة 39.2% إلى 4.4 مليارات درهم مقارنة بالعام 2021، نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي، وتحسنت الكفاءة مع بلوغ معدل التكلفة إلى الدخل 40.9% في 2022.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداء قياسياً في 2022 مع وصول صافي الأرباح إلى 3.62 مليارات درهم بنمو بنسبة 55% على أساس سنوي.

دبي التجاري

وسجل بنك «دبي التجاري» أرباحاً صافية 1.82 مليار درهم في 2022، بارتفاع 25.8% مقارنة مع 2021، حيث أدت الإيرادات القوية عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى إلى زيادة كبيرة في صافي الربح.

وقفز صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى مستوى قياسي بلغ 1.24 مليار درهم لعام 2022 بنمو بنسبة 51% على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، وهو ما يعكس زخم الانتعاش الاقتصادي القوي.

ونجح بنك رأس الخيمة الوطني في تحقيق أعلى أرباح سنوية منذ أكثر من عقد مع صافي ربح بلغ 1.16 مليار درهم في 2022، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 53.4%.

وواصل مصرف «الشارقة الإسلامي» تحقيق نمو مستدام، حيث ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 26.7% إلى 650.9 مليون درهم في 2022، وهي الأرباح الأعلى منذ تاريخ إنشاء المصرف مقارنة بـ 514.1 مليون درهم عن 2021.

وتمكن «بنك أم القيوين الوطني» من تحقيق صافي ربح بقيمة 364.5 مليون درهم في 2022، بزيادة بنسبة 38% مقارنة بالعام 2021. وسجل «بنك الفجيرة الوطني» أرباحاً صافية بقيمة 340.4 مليون درهم بزيادة بنسبة 195.3% مقارنة بنحو 115.2 مليون درهم في 2021.

وزادت أرباح «مصرف عجمان» بنسبة 39.5% من 116.16 مليون درهم في 2021، إلى أكثر من 162 مليون درهم في 2022، كما حقق المصرف صافي عائد تشغيلي قدره 942.3 مليون درهم في 2022 مقارنة بـ 908.4 ملايين درهم في 2021 بارتفاع 4%.

ونمت أرباح «البنك التجاري الدولي» 15% من 131 مليون درهم في 2021 إلى 150 مليون درهم في 2022، بينما ارتفع صافي الأرباح ربع السنوية 11% من 45 مليون درهم في الربع الثالث إلى 50 مليونا للربع الرابع 2022.

وقفزت أرباح «البنك العربي المتحد» إلى 154.7 مليون درهم (0.08 درهم/‏للسهم) بنهاية عام 2022، مقارنة بأرباح 70.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة المقابلة من 2021.

أرباح

ارتفعت أرباح شركة «دار التمويل»، المتخصصة في تمويل الأفراد والشركات والاستثمار بأبوظبي، إلى 16.6 مليون درهم (5.48 فلوس/ للسهم) بنهاية 2022، قياساً بأرباح قدرها 15.5 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة المقابلة من 2021.

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