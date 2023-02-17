2.9 تريليون موجودات 79 شركة مدرجة في سوق أبوظبي بنمو 11.5 %

المصدر: (أبوظبي ـ سامح الليث)

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ارتفع إجمالي الموجودات لحوالي 79 شركة مدرجة في سوق أبوظبي بنسبة 11.5 % من 2.6 تريليون درهم في 2021 إلى 2.9 تريليون درهم وفق رصد نتائج الشركات المالية المعلنة عن العام 2022. وأوضحت النتائج أن قطاع البنوك والتمويل والذي شهد نمواً في قيمة موجوداته استأثر بحصة 69 % من إجمالي موجودات هذه الشركات ليتجاوز إجمالي موجوداته حاجز 2 تريليون درهم مقارنة بإجمالي بلغ 1.8 تريليون في 2022، بينما توزع إجمالي موجودات البنوك عن العام الماضي بين 12 بنكاً جاءت في مقدمتها البنوك الوطنية وتصدرها بنك أبوظبي الأول الذي تجاوز إجمالي موجوداته 1.1 تريليون درهم.

شركات الطاقة

واستحوذت شركات أنشطة النفط والغاز والطاقة (6 شركات) على نسبة 8.7 % من إجمالي موجودات الشركات بحصة إجمالية 252.6 مليار درهم، ارتفاعاً من 225 مليار درهم في 2021. وبلغت قيمة موجودات شركات قطاع خدمات الاتصالات والمعلومات (4 شركات) بنهاية 2022 ما قيمته 222.8 ملياراً مقابل 220 ملياراً في العام السابق. وبلغت قيمة موجودات الشركات والمجموعات الاستثمارية والقابضة (16 شركة) 193.6 مليار درهم بنمو واضح عن إجمالي موجوداتها في 2021 والبالغة 133.6 ملياراً.

القطاع العقاري

وارتفع إجمالي موجودات 5 شركات عاملة بالقطاع العقاري إلى 95.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بـ75.7 ملياراً بنهاية عام 2021. كما ارتفعت موجودات 15 شركة عاملة بالقطاع الصناعي من 75.7 مليار درهم بنهاية 2021 إلى 94.2 ملياراً نهاية العام الماضي.

التأمين

وسجلت موجودات 16 شركة عاملة في قطاع التأمين حوالي 27.4 مليار درهم مقابل 26.4 مليار درهم في 2021، وبلغت موجودات 3 شركات عاملة في قطاع الطيران والضيافة 18.5 مليار درهم مقابل 17.3 ملياراً في 2021. وبلغت قيمة موجودات 3 شركات عاملة بالقطاع الطبي وقطاع خدمات المطاعم 7.2 مليارات.

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