«أملاك» يقود مكاسب 19 شركة بسوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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واصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاته للجلسة الثانية، الخميس، بنسبة 0.16 % عند مستوى 3469.59 نقطة، مدعوماً بارتفاع أسهم في العقار والصناعة.

ونجحت أسهم 19 شركة في الإغلاق على مكاسب وسط سيولة بقيمة 327.42 مليون درهم، بقيادة سهم «أملاك» الذي ارتفع 14.93 % عبر سيولة بـ49.67 مليوناً، و«الإمارات دبي الوطني» عبر تداولات بـ31.6 مليوناً، و«ديار» الذي اجتذب 20.22 مليوناً، ومرتفعاً 2.62 %، كما صعد «سالك» 3.84 % من خلال تداولات بـ13.77 مليوناً.

مكاسب

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.13 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 3.141 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.541 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و600.29 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وبلغت السيولة الكلية في الأسواق 1.67 مليار درهم، منها 1.34 مليار درهم في سوق أبوظبي، و327.42 مليوناً في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 406.58 ملايين سهم، توزعت بواقع 222.9 مليون سهم في دبي، و183.19 مليون سهم في أبوظبي. وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 44 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 18.9 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

بالمقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.33 % إلى 9875.43 نقطة متأثراً بانخفاض الأسهم القيادية.

وزاد «ملتيبلاي» 3.3 % مستقطباً 69.937 مليون درهم سيولة، وارتفع «أبوظبي الإسلامي» 5.37 % عبر سيولة بـ45.24 مليون درهم، وارتفع «طاقة» 3.13 % مستحوذاً على 30.86 مليون درهم سيولة.

سوق دبي يتصدر

وصلت القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و54 ملياراً و27 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب صندوق النقد العربي.

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن سوق دبي المالي تقدم البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع قيمته السوقية بنحو 3.5 مليارات دولار وصولاً إلى 163.6 مليار دولار.

وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 687.5 مليون درهم الأسبوع الماضي، لترتفع قيمته السوقية من 690.7 مليار دولار إلى 691.4 مليار دولار، فيما ربحت بورصة الدار البيضاء أكثر من ملياري دولار، وزادت قيمة بورصة مصر بنحو 1.76 مليار دولار. (أبوظبي - وام)

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