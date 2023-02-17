تفاهم بين «صناعة واقتصاد الفجيرة» و«الإمارات للتنمية» لدعم الشركات الصغيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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وقع مصرف الإمارات للتنمية، ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجال الصناعة والاقتصاد. وسيقدم المصرف باقة من الحلول التمويلية المصممة تمويل مشاريع «غرين فيلد» و «براون فيلد» وكذلك تمويل النفقات الرأسمالية للمتعاملين، وتحديداً أولئك الذين يستوفون معايير الأهلية.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: تعد الفجيرة أحد مراكز الأعمال المتنامية في المنطقة لا سيما بتمكنها من جذب المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، وتوقيعنا لهذه المذكرة سيساهم بشكل أكبر في تعزيز نمو الإمارة، كما نتطلع إلى تقديم الحلول والاستشارات المالية المواتية التي من شأنها دعم الشركات العاملة في الإمارة.

من جانبه، أكد المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة إن جلسة الطاولة المستديرة للمدراء التنفيذيين تم تنفيذها بكفاءة في ترسيخ للتعاون بين الدائرة ومصرف الإمارات للتنمية، لافتاً إلى أن الحلول المصرفية التي يقدمها المصرف ستُمكن الفجيرة من تحقيق خطط عملها الرامية إلى جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي بالفجيرة والاستفادة الفعلية من الموارد الطبيعية والمواد الأولية في الفجيرة.

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