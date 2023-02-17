مذكرتا تفاهم بين الجواز اللوجستي العالمي و«مزوّدي الخدمات اللوجستية» و«وكلاء الشحن» بتايلاند

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، أول برنامج ولاء عالمي للشحن يهدف إلى زيادة الفرص التجارية وتسهيل تدفق حركة التجارة بين الأسواق العالمية، مذكرتي تفاهم أخيراً مع «اتحاد مزوّدي الخدمات اللوجستية التايلاندي» و«المجلس الوطني لوكلاء الشحن التايلانديين»، لتعزيز نمو الأعمال اللوجستية للمصدّرين ووكلاء الشحن في تايلاند.

وتهدف المذكرتان أيضاً إلى تحسين الفرص التجارية وتخفيض تكاليف شحن البضائع للمصدّرين التايلانديين من خلال الانضمام إلى الشبكة الواسعة التي تشملها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي من التجار ووكلاء الشحن العالميين.

وقع المذكرتين بمنتجع أنانتارا النخلة دبي محمود البستكي، المدير العام لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي، وسويت راتاناشيندا، رئيس اتحاد مزوّدي الخدمات اللوجستية التايلاندي، والدكتور تشيشان شاريونسوك، رئيس المجلس الوطني لوكلاء الشحن التايلانديين، بحضور جورين لاكاسانا ويسيت، نائب رئيس الوزراء وزير التجارة التايلاندي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، عضو المجموعة التوجيهية العالمية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، وعدد من كبار المسؤولين ضمن الوفد التايلاندي، ومجموعة «دي بي ورلد»، وفريق مبادرة الجواز اللوجستي العالمي.

توسع

وقال محمود البستكي: نرحّب بانضمام اتحاد مزوّدي الخدمات اللوجستية التايلاندي والمجلس الوطني لوكلاء الشحن التايلانديين إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، فيما نسعى لنكون أفضل برنامج ولاء جدير بالثقة للأعمال اللوجستية لكل من التجار ووكلاء الشحن في تايلاند وحول العالم. تتميز هذه الشراكات الاستراتيجية بأهميتها البالغة في توسيع حضور الجواز اللوجستي العالمي في أسواق جنوب شرق آسيا. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في تايلاند التي تتمتع باقتصاد كبير الإمكانات، من أجل التوسّع في إنشاء طرق تجارية جديدة التي تتيح للتجار ووكلاء الشحن التايلانديين الاستفادة من حلولنا المبتكرة والمستدامة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.

وقال سويت راتاناشيندا: تمثل مذكرة التفاهم بداية فصل جديد من الفرص التجارية الواعدة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، باستخدام الشبكة الواسعة والمتنامية لمبادرة الجواز اللوجستي. وتتيح هذه المبادرة للمصدّرين التايلانديين إمكانية الاستفادة من خدمة المسار السريع لحركة البضائع، والوصول إلى الأسواق بفاعلية أكبر من حيث التكلفة وتخفيض وقت التخليص الجمركي وإزالة التكاليف الإدارية.

وقال الدكتور تشيشان شاريونسوك: مذكرة التفاهم مع مبادرة الجواز اللوجستي تحدد إطار عمل تعاوني لإطلاق أنشطة اقتصادية ناجحة بهدف تعزيز نمو الصادرات التايلاندية، واستكشاف أسواق جديدة لها من خلال شبكة الجواز اللوجستي العالمي الواسعة.

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