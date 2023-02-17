اجتماع «الشارقة القابضة» يستعرض مسيرة العمل

المصدر: (الشارقة - البيان)

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ناقشت شركة الشارقة القابضة في اجتماع مجلس الإدارة، مستجدات أسواق متاجر، ومجمع الزاهية الرئيسي والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام قانون المرسوم الاتحادي رقم 23 لسنة 2021 .

حضر الاجتماع وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة القابضة، وعلي العبدالله ـ نائب الرئيس، أحمد إبراهيم الشامي ـ عضو المجلس، سعيد السويدي ـ عضو المجلس، وليد الهاشمي ـ الرئيس التنفيذي .

وقال وليد الصايغ: نعتز بما حققناه في مسيرة الشركة من إنجازات ونجاحات لافتة ومهمة، في مختلف المشاريع التي عملنا عليها، وهي بكل وضوح جاءت وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرامية إلى جعل الإمارة الوجهة المفضلة للإقامة والسياحة والعمل.

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