1.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية وسوق دبي يواصل مكاسبه

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.7 مليار درهم في ختام تداولات اليوم، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.34 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و327.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 406.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 18.9 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.16% أو ما يعادل 5.85 نقطة ليقفل عند 3469.59 نقطة ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9875.43 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مستوى 9962.4 نقطة.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم "ديوا" 0.41% و"سالك" 3.8% و"تيكوم" 0.85% و"أرامكس" 0.28% و"دبي للاستثمار" 0.43% و"تبريد" 2.1%، وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً 90.8 مليون درهم، ثم "أملاك" جاذباً نحو 49.6 مليون درهم و"الإمارات دبي الوطني" بسيولة 31.6 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع "أبوظبي الإسلامي" 5.4% و"مليتبلاي" 3.3% و"طاقة" 3.1% و"أدنوك للحفر" 0.88% و"فيرتيغلوب" 0.75% و"الياه سات" 0.38%، وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً 455.2 مليون درهم تلاه "أبوظبي الأول" بسيولة 131.5 مليون درهم و"ألفا ظبي" 87.6 مليون درهم.

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