«سيدات أعمال عجمان» ينظم مهرجان الحصن الأحمر للحرف

المصدر: عجمان - البيان

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أطلق مجلس سيدات أعمال عجمان فعاليات مهرجان الحصن الأحمر للحرف تحت شعار «موروثنا صناعة مستدامة»، بهدف تسليط الضوء على الحرف والمهن اليدوية التراثية، وتمكين أصحاب المهن والمشروعات من الترويج لمنتجاتهم، وبحث فرص تحوّل المنتجات اليدوية التراثية إلى مشروعات وصناعات مستدامة توفر منتجات مبتكرة.

حضر فعاليات المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر المجلس، الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وهند المرزوقي، مدير مكتب الثقافة والفنون في دائرة التنمية السياحية في عجمان، وعبير الفرج، مدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان، ومروان النعيمي، هيئة النقل ـ عجمان، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

تشجيع

ورحبت الدكتورة آمنة خليفة، بالحضور وقالت إن المهرجان، الذي ينظم بتاريخ 9 مارس المقبل في منطقة المنامة، بحديقة متحف المنامة، من الساعة 04:00 وحتى 08:00 مساءً، يهدف للتعريف بالحرف والمهن التي يمتاز بها أبناء الإمارات، وبحث فرص تحويل الحرف اليدوية إلى صناعة مستدامة، عبر تشجيع أصحاب المشروعات على ممارسة مهنة الأجداد بشكل مبتكر.

وأكدت حرص مجلس سيدات أعمال عجمان على تنويع مشروعاته ومبادراته، وترابطها مع توجهات دولة الإمارات من خلال توجيه روّاد الأعمال لتبني مشروعات مبتكرة، لا سيما التي تتماشى مع هويتنا الوطنية وموروثنا الثقافي.

وأفادت بأن المهرجان سوف يشتمل على جلسة حوارية بعنوان: «من الحرفة إلى الصناعة المستدامة»، لمناقشة أصحاب الحرف والمهن التراثية والمحلية المبتكرة، واستعراض قصص نجاح ملهمة، إلى جانب ما يضمه المهرجان من معرض مصاحب لمنتجات حرفية عملت بها أياد إماراتية، سعت من أجل الحفاظ على الموروث واستمراريته والتعريف به، كما يصاحب المهرجان إعلان الفائزين في مسابقة «أفضل منتج أو مهنة قديمة مطورة ومبتكرة»، ومسابقة «التصوير الفوتوغرافي» تحت شعار «عين على تراثنا».

دعم

وقالت هند المرزوقي: «تسعى «سياحة عجمان» دوماً إلى تقديم الدعم لمجتمع الأعمال في الإمارة، من خلال العمل على الإسهام في تطوير بيئة الأعمال، وتحقيق النمو في القطاع الاقتصادي، فيما يتعلق بدعم مختلف أنواع الأنشطة الاستثمارية».

وأوضحت أن إطلاق المهرجان من منطقة المنامة، يسلط الضوء على التراث، والعمارة، والحرف التقليدية، ودعم المنتج السياحي في المنطقة، التي تعد صورة حية لما يمكن أن تمنحه الطبيعة من جمال، بما تتضمنه من سهول، ووديان خصبة، وما يحيطها من جبال، وما تحتضنه من تراث، يتمثل في: المتاحف، والحصون، والقلاع، التي تمتد بعيداً في الزمن وتقوم شاهدة على تاريخ الإمارة.

وأفادت بأن مكتب الثقافة والفنون في «سياحة عجمان» يطمح إلى تحديد الرؤية والمبادرات اللازمة لتعزيز القيم الإماراتية، والحفاظ على الموروث الثقافي، ودعم المواهب الإماراتية، والصناعات الإبداعية في الإمارة.

حرص

فيما أكد مروان النعيمي، حرص هيئة النقل في عجمان على تعزيز التعاون والشراكة مع مجلس سيدات أعمال عجمان، وكافة الشركاء من الجهات الحكومية بهدف المساهمة في تنفيذ فعاليات ومبادرات رائدة تدعم تنافسية الإمارة في كافة القطاعات.

وقدّر أن يكون للمهرجان مردود اقتصادي وسياحي، باعتباره سوف يكون منصة لانطلاق العديد من الأفكار والمشروعات الناجحة، المرتبطة بالتراث والمنتجات المحلية.

مسابقة وجوائز

وكشفت عبير الفرج عن مسابقة «أفضل حرفة أو مهنة قديمة مطورة ومبتكرة»، التي تُشجع على استدامة الحرف والمهن القديمة بين الأجيال، بأساليب مبتكرة، تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، موضحة شروط المشاركة في المسابقة، وهي: «الفئة العمرية من 15 سنة فما فوق، من مواطني الدولة، المنتج مستوحى من إرث الإمارات، وأن يكون المنتج أو المهنة مبتكرة، وقابلة للاستخدام والتطبيق»، على أن يكون آخر موعد لاستلام المشاركات في 1 مارس 2023، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 8 آلاف درهم، والمركز الثاني 6 آلاف، والمركز الثالث 4 آلاف.

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