«الإمارات دبي الوطني» ومعهد المحاسبين القانونيين يحتفلان بعقد من النجاح في تطوير قادة المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز «ICAEW» بمرور عقد على الشراكة الناجحة مع بنك الإمارات دبي الوطني. ومن خلال المساهمة في تطوير أفضل الكفاءات والمواهب المالية وقادة المستقبل في البنك، شهدت الشراكة حصول الموظفين الإماراتيين في بنك الإمارات دبي الوطني على شهادة المحاسب القانوني، التي تعتبر أحد أكثر البرامج المتقدمة والمتاحة للتعلم والتطوير المهني.

ونجح ما مجموعه 11 موظفاً من مواطني الدولة في البنك في الحصول على شهادة المحاسب القانوني من معهد المحاسبين القانونيين، التي تحظى بتقدير كبير في مختلف قطاعات الأعمال والمهنة والقطاع العام على مستوى العالم. وحالياً، يتم تدريب 31 موظفاً من مواطني الدولة في بنك الإمارات دبي الوطني للحصول على شهادات معهد المحاسبين القانونيين. ومن بين شركات FTSE 100، هناك 83 شركة لديها عضو في معهد المحاسبين القانونيين ضمن مجالس إدارتها.

وتمثّل شراكة التدريب جزءاً رئيسياً من برنامج التوطين لبنك الإمارات دبي الوطني، الذي انطلق في 2012، وأسهم في توظيف واستبقاء المواهب الإماراتية ممن يحرصون على التعلم وتحسين مؤهلاتهم بما يتماشى مع نمو المجموعة. وتعمل شهادة المحاسب القانوني وشهادة المالية والمحاسبة والأعمال من معهد المحاسبين القانونيين على إعداد الموظفين لشغل مناصبهم داخل البنك، مع تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم. ويكتسب المتدربون مهارات المحاسبة، والخبرات العملية والكفاءات الفنية للمساعدة في تطوير حياتهم المهنية.

ويُعتبر باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية لمجموعة الإمارات دبي الوطني، وإيمان عبدالرزاق، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية للمجموعة، من كبار الرعاة الرئيسيين لبرنامج شهادة المحاسب القانوني. كما يؤدي عاصم رشيد، المراقب المالي للمجموعة، دوراً فاعلاً في توجيه الملتحقين بالبرنامج بانتظام. وقالت إيمان عبدالرزاق: يسعدنا أن نرى تميز الإماراتيين لدينا في البنك، ونحن ملتزمون بالاستثمار في تنمية مهاراتهم ودعم مسيرتهم المهنية.

وقالت هنادي خليفة، مدير مكتب الشرق الأوسط، معهد المحاسبين القانونيين: تؤكد شراكتنا الطويلة مع بنك الإمارات دبي الوطني التزامنا القوي بتطوير قادة الأعمال في المستقبل. يسعدنا أن نرى العديد من المتدربين في البنك يتخرجون بشهادات ومؤهلات من معهد المحاسبين القانونيين، ويتقدمون في مسيرتهم المهنية داخل البنك، ما يساعدهم على أن يصبحوا قادة أعمال مستقبليين يسهمون في التنمية الاقتصادية للمنطقة.

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