50% نمو الطلب المسبق على هواتف «جالاكسي إس 23 ألترا» في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكّد فادي أبو شمط، مدير مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات نمو الطلب المسبق على هواتف «جالاكسي إس 23 ألترا» Galaxy S23 Ultra بنسبة 50% بالمقارنة مع هواتف «جالاكسي إس 22 ألترا»، في مؤشر على رغبة شريحة أكبر من المستهلكين اقتناء هواتف فاخرة.

وأضاف أبو شمط على هامش إطلاق سلسلة هواتف «جالاكسي إس 23» في المنطقة انطلاقاً من دبي، إن الشركة تستهدف تحقيق نمو في مبيعاتها من هواتف «جالاكسي إس 23» في الإمارات بنسبة 50% كذلك، هذا العام بالمقارنة مع هواتف «جالاكسي إس 22»، وذلك بفضل الأداء القوي للأجهزة الجديدة، موضحاً أن يعزز المعالج الحديث قدرات سلسلة «جالاكسي إس 23» بنحو 30% مقارنة بسلسلة «جالاكسي إس 22».

وأوضح أبو شمط: «ننظر بثقة إلى سوق الهواتف الذكية في الإمارات بمختلف شرائحها وحيال قدرتنا على الاستحواذ على حصة سوقية أكبر في سوق الدولة والتي تتجاوز 50% من حيث المبيعات، لا سيما في ظل تنامي الأنشطة ضمن مُختلف القطاعات والمسار الإيجابي والأداء القوي للاقتصاد الوطني الذي يمضي في التحول نحو منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة».

وأشار أبو شمط إلى أن الشركة وضعت ستة برامج بما فيها إعادة شراء أجهزة سامسونج أو استبدالها لدعم عملياتها وذلك من خلال موقع الشركة أو الموزعين المعتمدين.

وبدءاً من 17 فبراير، ستتوفر هواتف «جالاكسي إس 22»، والمزودة جميعها بشريحة «8 Gen 2» الرائدة من سنابدراغون، من مشغلي شبكات الهواتف المحمولة وفي المتاجر وعبر منصات التجارة الرقمية وموقع سامسونج. وتأتي هذه السلسلة مزودة بابتكارات رائدة في قطاع الهواتف المتحركة، تشمل الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، ومعالج قوي يطلق العنان لتجربة ألعاب غامرة. وإضافة إلى ذلك، تمتاز الأجهزة الجديدة بتصميم رائع يؤكد التزام سامسونج بالاستدامة، حيث تتضمن الأجهزة مزيداً من المكونات المصنوعة باستخدام مواد معاد تدويرها بما يفوق أي هاتف ذكي آخر من سلسلة هواتف «جالاكسي».

وقال دوهي لي، رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: «تواصل سلسلة هواتف»جالاكسي إس«ومنذ 13 عاماً إطلاق تعريف جديد لتجربة الهاتف الذكي من خلال تقنياتها المبتكرة وأدائها العالي والتزامها بأرقى معايير البيئة والاستدامة. وحين نطرح سلسلة»جالاكسي إس 23«فإننا نواصل سجلنا الغني من الابتكارات التي تتخطى التوقعات، والتزامنا بطرح ترقيات متواصلة للمواصفات والبرمجيات، ويشمل ذلك الكاميرا المحسنة والمعالج القوي مع التركيز على الاستدامة ضمن أولوياتنا الرئيسية».

وقال ياسين زركدي، رئيس قسم أندرويد الشرق الأوسط في شركة جوجل: «شراكتنا مع سامسونج فرصة مثالية تمكننا من إبراز أحدث ابتكارات أندرويد. وقريباً سيتسنى للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو والمشاركة في تحرير المحتوى بسلاسة في»جوجل ميت«عبر تجربة متكاملة تماماً على هواتف سلسلة»جالاكسي إس 23«الجديدة. ولا ريب أن هذه الشراكة تتيح لنا مواصلة البحث عن أفضل أساليب تعزيز تواصل المستخدمين معاً وتعلمهم وتفاعلهم وتعمق خبراتهم».

وقالت راشيل كوركوران، مدير التسويق وقنوات المستهلكين لدى مايكروسوفت في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «تفخر مايكروسوفت بهذه الشراكة مع سامسونج والتي تجلّت أحدث فصولها في تزويد العملاء بتجارب هواتف ذكية رائدة تجمع بين المزايا الرائعة لسلسلة»جالاكسي إس 23«الجديدة والتطبيقات والخدمات والحلول التقنية المبتكرة المتوفرة عبر ويندوز 11 ومايكروسوفت 365. وسيمكّن هذا التعاون المستخدمين بالأدوات والتقنيات التي تعزز إنتاجيتهم وتفاعلهم في مجالات العمل واللعب أينما كانوا».

كاميرا متفوقة

ويدعم هاتف سامسونج «جالاكسي إس 23 ألترا» وظائف محسنة للتصوير الليلي عند الإضاءة المنخفضة، ما يمكّن هواتف السلسلة الجديدة من تحسين الصور ومقاطع الفيديو إلى مستويات مبهرة ضمن ظروف إضاءة متنوعة، وهي تستخدم خوارزمية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور فتنتج صوراً حادة التفاصيل، مشبعة بدرجات متوازنة من الألوان، وخالية من الضوضاء اللوني الذي يطغى عادة على الصور منخفضة الإضاءة.

كما تم تزويد هاتف سامسونج «جالاكسي إس 23 ألترا» بحساس جديد للكاميرا مزود ببكسلات تكيفية بدقة 200 ميجابكسل، ليمنح المستخدم قدرة على التقاط الصور بجودة مذهلة لم يختبرها قط على الهواتف المتحركة. يعتمد حساس التقاط الصور الجديد على تقنية تجميع البكسلات ليتمكن من تنفيذ معالجة الصورة بدقة عالية على عدة مستويات في آن واحد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز