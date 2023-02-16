«كَفو» تضيف تأمين السيارات إلى تطبيقها

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «كَفو»، إضافة خدمة تأمين السيارات إلى تطبيقها، وتعد الخدمة الرقمية الجديدة جزءاً من شراكة استراتيجية مع شركة «طوكيو مارين» القابضة، وتتضمن بوليصة التأمين الرقمية 7 منتجات، متضمنة جملة مزايا وخيارات من شأنها تحويل قيادة السيارة إلى تجربة آمنة ومريحة، تمكن المتعاملين من اختيار مستوى التغطية التأمينية المناسب لهم، وتلقي عروض أسعار فورية من «طوكيو مارين»، وإتمام عملية الدفع، والحصول على بوليصة التأمين، عبر هواتفهم الذكية وبأسعار تنافسية.

وقال علاء الهوني، رئيس الشراكات والأعمال الدولية في «كَفو»: «نعمل على تجنيب المتعاملين متاعب إجراءات الحصول على تأمين السيارة، بتوفير منصة رقمية سريعة وسلسة، ونتوقع أن تقربنا الخدمة الجديدة أكثر من هدفنا بأن نصبح خياراً شاملاً لكل خدمات السيارات، من الصيانة والإصلاحات والخدمة إلى التزود بالوقود، عبر استخدام أحدث التقنيات والحلول المتطورة، وسوف نواصل تسخير الحلول التقنية لإثراء تجربة المتعاملين، بما يتماشى مع جوهر أعمالنا المتمثل في إيجاد طريقة أفضل للقيام بالأشياء».

وقال تاكاكو ماتسو، رئيس شؤون الأعمال التجارية المباشرة لدى «طوكيو مارين»: «قمنا بتطوير الحل التأميني الجديد خصيصاً لمتعاملي «كَفو»، ليكون مدعوماً بخبرة «طوكيو مارين» العريقة، الممتدة لأكثر من 140 عاماً وتصنيفاتها الائتمانية العالية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز