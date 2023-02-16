«راكز» تعرّف مجتمع الأعمال بضريبة الشركات في الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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نظّمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» ورشة عمل؛ لتعريف أعضاء مجتمع أعمالها بنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، حيث استضافت مجموعة من الخبراء العالميين والإقليميين ممن يتمتعون بخبرة واسعة ومعرفة عميقة، في مجالات: الضرائب، والتدقيق، والتمويل، والامتثال، والاستشارات؛ لتزويد متعاملي «راكز» بشرح مفصل حول آليات النظام الضريبي، الذي سوف يعمل به في الدولة. وأتاحت الورشة الفرصة للحضور لطرح تساؤلاتهم، ومناقشة الخبراء حول كيفية الاستعداد، والامتثال للنظام الضريبي الجديد، الذي سوف يدخل حيز التنفيذ يونيو المقبل.

مشاركة واسعة

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لـ«راكز»: «تحظى هذه الندوات بمشاركة واسعة من أجل استيعاب نظام ضريبة الشركات في الإمارات، كلما سنحت الفرصة للمتعاملين، لبحث معايير النظام الضريبي، ووضع خطة ترمي إلى امتثال عملياتهم التجارية للوائح الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها».

وأضاف: «تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لإبقاء أعضاء مجتمع الأعمال لدينا على اطلاع على آخر التطورات القانونية التي ترسم المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات، وتنظيم هذه الفعالية يعدّ جزءاً من جهودنا المتواصلة لدعم نمو أعمال متعاملينا ونجاحهم في الدولة، إذ نتطلع إلى تنظيم المزيد من الندوات التعريفية المماثلة في المستقبل، التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل المُحفزة والداعمة للأعمال».

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