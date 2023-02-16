«الحمرا» تطرح الدفعة الأخيرة لفلل جزيرة فالكون برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أعلنت «الحمرا»، شركة التطوير والاستثمار العقاري في رأس الخيمة، طرح آخر دفعة من «الفلل» المطلة على القناة المائية في جزيرة فالكون.

يأتي ذلك في أعقاب عملية البيع الناجحة لجميع وحدات التاون هاوس في الجزيرتين الشمالية والجنوبية. وقال بينوي كوريان، المدير التنفيذي لـمجموعة «الحمرا»: شكّل مشروع جزيرة فالكون منذ إطلاقه وجهة جذب للمستثمرين، مشيراً إلى أن هناك تحولاً متواصلاً في توجهات المستثمرين ما أدى إلى ارتفاع الطلب على مشاريع الواجهة البحرية.

ويقع مشروع جزيرة فالكون ضمن ممر مائي بطول 3 أميال وسط «قرية الحمرا»، على مقربة من «منتجع وين»، منتجع الألعاب المتكامل. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع المفتوح للتملك الحر في غضون عامين. وقد انطلقت أعمال الإنشاء في سبتمبر من العام الماضي، واكتملت أعمال الأساسات في الجزيرة الشمالية قبل موعدها المحدد، وتجري الأعمال حالياً في الجزيرة الجنوبية وفق الخطة المرسومة. وأعلنت شركة «الحمرا» الشهر الماضي توقيع عقود البنى التحتية للمشروع، وستوقع عقود أعمال الإنشاءات الرئيسة خلال الشهر الجاري.

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