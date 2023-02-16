«عزيزي» تبيع بارك أفينيو 1 و2 و3 في مدينة محمد بن راشد بالكامل

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت عزيزي للتطوير العقاري بيع جميع الوحدات في بارك أفينيو 1 و2 و3، المجمع السكني الحيوي في مدينة محمد بن راشد بدبي. ووصلت نسبة إنجاز أعمال البناء في بارك أفينيو 1 إلى أكثر من 64 %، بينما بلغت في بارك أفينيو 2 و3 أكثر من 60 % و41 % على التوالي.

ويتكون بارك أفينيو من ثلاثة مبانٍ تضم 372 وحدة سكنية و29 مساحة بالتجزئة. ويتقدم العمل في هذا المشروع بوتيرة سريعة، حيث تم الانتهاء من أعمال الهياكل، إضافة إلى زيادة إجمالي القوى العاملة إلى 750 فرداً لتسريع أعمال البناء. وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: من المثير رؤية الطلب القوي بشكل ملحوظ على هذه المشاريع في مدينة محمد بن راشد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين. وتحيط بالمشروع المساحات الخضراء، ويقع على مقربة من مجمع عزيزي ريفيرا المستوحى من البيئة المتوسطية، وميدان ون مول تحت الإنشاء، ومنصة «ميدان» و «ذا تراك». ويبعد المشروع 10 دقائق فقط بالسيارة من دبي مول وداون تاون دبي.

وتستعد عزيزي الآن لتسليم عدد من مشاريعها في العام 2023، حيث تخطط لتسليم ما يقرب من 11,000 وحدة عبر 45 مشروعاً في دبي، موزعة على المراحل الأولى والثانية والثالثة من ريفيرا، وبارك أفينيو 1، 2 و3 في مدينة محمد بن راشد وبيرتون في الفرجان.

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