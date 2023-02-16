«دار غلوبال» ترسي عقد إنجاز مشروع «W رزيدنسز» بـ273 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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تستعد شركة «دار غلوبال»، مطور المشاريع العقارية الفخمة، لبدء الأعمال الرئيسة في المشروع المرتقب «W رزيدنسز»، بعدما منحت أعمال بناء المشروع إلى شركة الصين الحكومية لهندسة الإنشاءات - الشرق الأوسط، (CSCEC ME)، أكبر تكتل متعدد التخصصات عالمياً في مجال الهندسة المدنية والصناعية والتطوير العقاري.

وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لـ«دار غلوبال»: «ملتزمون بتسليم جميع مشروعاتنا ضمن جداولها الزمنية المقررة، ووفقاً للمواصفات المطلوبة. فقد تم بيع وحدات «W رزيدنسز» بالكامل، ونتوقع أن تكون أول وحدات سكنية مستقلة في العالم، تحمل علامة أنماط الحياة الشهيرة (W) للفنادق».

وأضاف: «نتوقع إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2025، ليكون ثالث مشاريعنا في منطقة وسط دبي. ويمتاز بإطلالات خلّابة على برج خليفة ونافورة دبي، ويبعد 20 دقيقة عن مطار دبي الدولي، و10 دقائق عن مركز دبي المالي العالمي، ودقائق معدودة عن «دبي مول»».

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