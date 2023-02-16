«المال كابيتال ريت» تستحوذ على الأصول العقارية لمدرسة «ويس جرين الدولية» بـ265 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلن صندوق المال كابيتال ريت، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، وتديره شركة المال كابيتال (ش.م.خ) التابعة لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع)، عن استحواذه على الأصول العقارية لمدرسة «ويس جرين الدولية» من شركة البطحاء العقارية، إحدى الشركات التابعة لـ «مجموعة البطحاء للعقارات» في الشارقة، مقابل 265 مليون درهم إماراتي.

وتتضمن مدرسة «ويس جرين الدولية»، حرمين تعليميين، الحرم الرئيسي في منطقة مويلح، والثاني في القرائن. وانضمت هذه المدرسة، إلى مجموعة جيمس للتعليم، التي قامت باستئجارها وتشغيلها. وتُعتبر المدرسة التي تعتمد المنهج البريطاني، واحدة من المدارس المتميزة في الشارقة، ويبلغ عدد طلابها الحاليين 3500 طالب. وفي العام 2017، قامت مجموعة جيمس للتعليم (من خلال مدرسة «ويس جرين الدولية») بتوقيع اتفاقية إيجار طويلة الأمد على مدى 30 سنة، وستواصل المجموعة مهامها باعتبارها المستأجر والمشغل للمدرسة بموجب عقد الإيجار الحالي. ويُشكل الحرمان التابعان لمدرسة «ويس جرين الدولية»، جزءاً من شركة البطحاء العقارية، حيث يمتد حرم مويلح على مساحة إجمالية تبلغ 1.065.626 قدما مربعة، فيما تصل مساحة حرم القرائن 308.106 أقدام مربعة.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال:«يواصل صندوق المال كابيتال ريت في تنفيذ استراتيجيته الواضحة المعالم، للاستحواذ على أصول عقارية عالية الجودة، بما يتماشى مع مهمة الاستثمار الخاصة به مع التركيز بشكلٍ كبير على التعليم والرعاية الصحية. ويُشكل إتمام وإنجاز عملية الاستحواذ على مدرسة(ويس جرين الدولية) بنجاح، خطوة بارزة في مسيرة الصندوق، التي من شأنها أن تعزز تواجده ومكانته في قطاع التعليم من صفوف الحضانة حتى الصف الثاني عشر في الشارقة. ولقد جرى إتمام هذه الصفقة، وفق هيكلية واضحة ومحددة، من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المالية المحددة من قبل الصندوق، لمالكي الوحدات التابعة لها طوال فترة الإيجار.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة جيمس للتعليم، التي تملك وتشغّل مدرسة جيمس ويس جرين، زافار راجا: سنواصل مهامنا الإدارية والتشغيلية في حرم المدرسة نفسه، كجزء من شبكة المدارس التابعة لمجموعة جيمس للتعليم.

والمال كابيتال ريت هو صندوق استثمار عقاري عام ذو رأس مال مغلق، مدرج في سوق دبي المالي، وتديره شركة المال كابيتال، التي تأسست عام 2005 كشركة استشارية رائدة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول، وهي تابعة لشركة دبي للاستثمار (ش.م.ع)، وتنظم عملها هيئة الأوراق المالية والسلع. ويعمل فريق الاستثمارات في المال كابيتال، جاهدين لضمان أعلى المعايير والدقة والمثابرة في عمليات التنفيذ، وذلك في إطار مهامهم ومسؤولياتهم لتحقيق أفضل العوائد للمستثمرين وأصحاب المصلحة.

وتأسست مدرسة ويس جرين الدولية في عام 1991 في الشارقة، تحت قيادة الشيخ أحمد محمد سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة البطحاء العقارية، ونجحت في تحقيق النمو والتطور، لتصبح مؤسسة للتميّز الأكاديمي في الإمارة.

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