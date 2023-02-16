مرافئ الفجيرة تقوم بمناولة 3 توربينات عاملة بالغاز لمشروع محطة الفجيرة «إف 3» لتوليد الطاقة

المصدر: أبوظبي- البيان

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نجحت مرافئ الفجيرة، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بمناولة 3 توربينات عاملة بالغاز لتوليد الطاقة الكهربائية تعد من أكبر التوربينات المستخدمة في الإمارات، وذلك في إنجاز لافت يندرج ضمن إطار مساهمتها الفاعلة في تنفيذ مشروع محطة الفجيرة «إف 3».

وتعد هذه الشحنة واحدة من أكبر الشحنات وأعلاها من حيث القدرات الفنية والتي تتم مناولتها في المنطقة، إذ شهدت العملية شحن ثلاثة توربينات عاملة بالغاز تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة ويزن كل منها 528 طناً، ويبلغ طولها 13.85 متراً، وعرضها 6.12 أمتار، وارتفاعها 5.98 أمتار.

ونظراً لطبيعة المشروع فقد تولى فريق من خبراء العمليات والسلامة يتمتع بأعلى درجات التخصص والمهارة، جميع الجوانب المتعلقة بالتخطيط والتحضير لوصول الشحنة بهدف ضمان المناولة والتسليم الناجحين لهذه العناصر الرئيسية لمحطة الفجيرة. وكانت شركة «ماموت» المتخصصة في هندسة العمليات الخاصة بالحمولات الثقيلة ونقلها مسؤولة عن استلام ونقل وتركيب هذه المكونات الضخمة. ومن المقرر أن تدخل محطة الفجيرة «إف 3» لتوليد الطاقة الكهربائية التشغيل في 2023، وستكون أكبر محطة ذات دورة مركبة لتوليد الكهرباء في الإمارات، وستتمتع بالقدرة على توليد طاقة كهربائية كافية لتلبية احتياجات 380.000 منزل في جميع أرجاء الدولة.

وأكد عبدالعزيز البلوشي، الرئيس التنفيذي لمرافئ الفجيرة أن النجاح الذي حققه فريق عمل مرافئ الفجيرة في مناولة شحنة التوربينات خطوة مهمة على طريق تنفيذ وإتمام مشروع محطة الفجيرة «إف 3» لتوليد الطاقة الكهربائية. وقال: «لقد تمت مناولة الشحنة خلال وقت قياسي مع مراعاة أعلى مستويات السلامة والكفاءة أثناء العمل.

وتعود ملكية محطة الفجيرة»إف 3«التي تقوم بتطويرها شركة»سامسونج سي أند تي«الكورية الجنوبية، إلى شركة الفجيرة للطاقة»إف 3«والمملوكة بدورها لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وشركة مبادلة للاستثمار، إضافة إلى»شركة ماروبيني«و»شركة هوكوريكو«للطاقة الكهربائية. وتنتج المحطة 2400 ميغاواط ساعي من الكهرباء وتقوم(مياه وكهرباء الإمارات) بإدارة الطاقة المولدة في هذه المحطة وإضافتها إلى شبكة الطاقة الكهربائية بموجب اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تأمين مصادر موثوقة للطاقة تلبي احتياجات المتعاملين في إمارة أبوظبي والدولة عموماً.

وتأسست مرافئ الفجيرة عام 2017 في إطار اتفاقية امتياز مدّتها 35 عاماً بين مجموعة موانئ أبوظبي وميناء الفجيرة، وتعد الميناء متعدد الأغراض الوحيد على الساحل الشرقي للإمارات. وتم في 2021 استكمال مجموعة واسعة من الأعمال التطويرية في مرافئ الفجيرة، ما ساهم في زيادة قدرات مناولة الحاويات إلى 720.000 حاوية نمطية وزيادة إنتاجية مناولة البضائع العامة في الميناء إلى 1.3 مليون طن.

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