شراكة إستراتيجية بين «إنفستوبيا» و«مبادلة»

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار التي أطلقتها حكومة الإمارات، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن شراكة استراتيجية تركز على النسخة الثانية من مؤتمر إنفستوبيا، الذي سيعقد في أبوظبي يومي 2-3 مارس 2023، تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات».

كان خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، شارك كمتحدث رئيسي في النسخة الافتتاحية من إنفستوبيا في مارس 2022. وستقوم مبادلة، والشركات التابعة لها، بالمشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات خلال مؤتمر إنفستوبيا في شهر مارس القادم.

وبموجب هذه الشراكة، ستشارك قيادات «مبادلة» في برنامج مؤتمر إنفستوبيا وأنشطته، التي تتمحور حول الشركات الناشئة والاستثمارات الجديدة والناشئة، إضافة إلى فعالية حول «تقديم رأس المال» التي تنظمها إنفستوبيا بالتعاون مع «أي كونيكشنز»؛ منصة التكنولوجيا المالية الرائدة للمستثمرين.

وقال أحمد الكليلي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمخاطر في مبادلة: «فخورون بإبرام هذه الشراكة مع إنفستوبيا، وحريصون على تعزيز مشاركتنا في هذه المبادرة التي توفر مظلة للمستثمرين والشخصيات الاقتصادية العالمية للاجتماع في أبوظبي. ونلتزم في مبادلة بصفتنا مستثمراً مسؤولاً، بالمساهمة في إيجاد الحلول للتحديات الكبيرة التي يواجهها العالم، كما نتطلع إلى إجراء مناقشات عميقة ومهمة في هذا المؤتمر الشهر المقبل».

وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: رغم أن إنفستوبيا لا تزال في نسختها الثانية التي تنعقد في مارس المقبل، إلا أنها حققت نجاحاً لافتاً في جذب اهتمام ومتابعة شركات ومؤسسات بارزة في مجال الاستثمار ومنظومة الاقتصادات الجديدة. يسعدنا أن نعلن اليوم مبادلة كشريك استراتيجي لمؤتمر إنفستوبيا القادم في أبوظبي، ونحن على ثقة أنه من خلال هذه الشراكة يمكننا إضافة قيمة كبيرة إلى أعمال المشاركين وشركائنا من جميع أنحاء العالم.

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