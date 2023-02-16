«ايكونوميست إمباكت» تصدر تقرير «أولويات الاستدامة لدى الشباب العربي»

المصدر: دبي - البيان

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أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس مركز الشباب العربي رائدة الشباب في مؤتمر المناخ «كوب 28»، أن الشباب العربي، ورغم التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، يرغب بأن تبقى قضايا الاستدامة والحفاظ على البيئة في مقدمة اهتمام الأجندات الحكومية، وتزداد لديه إرادة المشاركة في صنع السياسات المناخية والإسهام بتحقيق أهدافها.

وأشارت معالي شما بنت سهيل المزروعي على أهمية تعزيز دور الشباب في العمل المناخي وذلك بمناسبة انعقاد اللقاء الثالث لتمويل المستقبل المستدام، المنعقد من قبل مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، التابع لمركز الشباب العربي، بالتعاون مع معهد «بوستيريتي» ومصرف «اتش اس بي سي».

وتميز اللقاء بمداخلات من شباب من مختلف الاختصاصات أجمعوا على تسارع اهتمام الشباب العربي بالمساهمة في العمل المناخي وحلول الاستدامة خاصة مع استضافة المنطقة العربية قمتين مناخيتين عالميتين هما «كوب27» التي انعقد في مصر نهاية عام 2022 و«كوب28» التي تعقد على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

تقرير جديد من القمة

وفي السياق نفسه، ومن موقع انعقاد «القمة العالمية للحكومات» بدبي، تمت فعالية الإطلاق الرسمية لتقرير «أولويات الاستدامة لدى الشباب العربي»، تقرير صادر من «إيكونوميست إمباكت» بدعم مركز الشباب العربي.

وتعليقاً على هذا الحدث قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي: «يواصل مركز الشباب العربي بتوجيهات ورعاية رئيسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، دوره في تمكين الشباب ودعم تطلعاته وتعزيز قدرته على التعبير عن نظرته المستقبلية، وخاصة في مجال الاستدامة والبيئة، ومن هنا جاء الحرص على تشكيل مجلس الشباب العربي للتغيّر المناخي منذ 2021 وتعزيز قدراته الأكاديمية والبحثية عبر شراكات مع كبرى المؤسسات الإقليمية والدولية».

وأضافت معاليها: «أهمية التقرير تنبع من رصده المباشر لرأي نخبة من الشباب العربي من خلال ورش عمل واستطلاعات الرأي التي وفرت لنا بيانات دقيقة أكدت المكانة المتقدمة لقضايا البيئة والاستدامة وحماية المناخ والابتكار لدى جيل المستقبل، ورغبته في أن تنعكس تلك المكانة بشكل متواصل على برامج عمل الحكومات».

وتابعت معالي شما بنت سهيل المزروعي بالقول: «لمسنا أيضاً دعم الشباب العربي لسياسات حكومات المنطقة وبرامج عملها في المجال البيئي وفي معالجة أولويات الاستدامة. مهمتنا كصناع للسياسات تتمثل في الحرص على تمثيل وجهات نظر الشباب بوضوح وإبراز أولويات الجيل الجديد خلال الفعاليات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها قمة المناخ «كوب28» التي تعقد على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام».

وشهد إطلاق التقرير عن مركز الشباب العربي صادق جرّار، المدير التنفيذي للمركز، وميلاني نورونا، رئيسة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، السياسات والرؤى لدى إيكونوميست إمباكت.

وقال صادق جرّار: «مركز الشباب العربي حريص بتوجيهات قيادته وجهود مبادراته مثل مجلس الشباب العربي للتغير المناخي على تطوير إمكانات الشباب في العمل المناخي المثمر والمؤثر، لكنه يعمل بشكلٍ موازٍ أيضاً على مواصلة بناء الوعي بقضايا الاستدامة بالشراكة مع مؤسسات بحثية مرموقة. وفي هذا السياق يأتي إصدار تقرير إيكونوميست إمباكت بدعم مركز الشباب العربي عن أولويات الاستدامة لدى الشباب العربي من منصة القمة العالمية للحكومات المفتوحة على أوسع شريحة من الشركاء إقليمياً ودولياً».

بدورها قالت ميلاني نورونا: «سعداء بنشر نتائج استطلاعنا الذي حمل آمال وتطلعات كبيرة للشباب في المنطقة التي تسرّع الخطى نحو الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والحياد الكربوني وخفض الانبعاثات. ومن المهم أن يكون للشباب دور أساسي في هذه المسارات الحيوية لمستقبله».

نتائج بارزة

أما أبرز نتائج التقرير الذي استطلع آراء نخبة من الشباب العربي من مختلف الفئات والشرائح، فهي تقدير الشباب العربي للإجراءات المناخية الحكومية كاستراتيجيات تحقيق الحياد المناخي خلال العقود المقبلة التي أعلنتها عدة دول عربية، ورغبة الشباب بمشاركة أكبر في صياغة السياسات المناخية، بالإضافة إلى توجّه شبابي واسع، لا سيما لدى الشابات، لترسيخ أنماط حياة أكثر استدامة كوسيلة للمشاركة في التصدي لتغير المناخ.

ورغم التحديات والأولويات العديد في حياة الشباب، أبدى الشباب المشارك في الاستطلاع اهتماماً نوعياً بالقضايا البيئية، كتلوث الهواء وشح المياه والاحتباس الحراري وتلوث المحيطات وانعدام الأمن الغذائي. وركز الشباب على أهمية الإجراءات المتعلقة بالمناخ والمسؤولية المناخية المؤسسية للوصول للحياد المناخي.

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