«أبوظبي لبناء السفن» تحتفل بوضع عارضة أول سفينة من فئة فلج 3

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت شركة أبوظبي لبناء السفن، التابعة لمجموعة إيدج، حفلاً لوضع عارضة أول سفينة من فئة فلج 3 البحرية، التي يجري حالياً بناؤها للقوات المسلحة الإماراتية.

أقيم الحفل تحت رعاية اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، وبحضور العميد ركن بحري عبدالله فرج المحيربي، نائب قائد القوات البحرية، ومنصور الملا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي في إيدج، وعدد من كبار الشخصيات.

شهد الحفل إنجاز وضع العارضة قبل الموعد المخطط له، ما يؤكد مجدداً مكانة الشركة بوصفها رائدة إقليمية في مجال بناء السفن العسكرية، وشريكة استراتيجية لوزارة الدفاع الإماراتية.

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