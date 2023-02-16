«ريسبونس بلس» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع «هال» الهندية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة «ريسبونس بلس» القابضة، أحد روّاد مزودي الرعاية الصحية للخدمات الطبية الطارئة وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وحلول الصحة المهنية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة «هندوستان آيرونوتيكس - هال»، إحدى شركات الطيران الرائدة في العالم.

تم توقيع المذكرة الثنائية خلال «آيرو الهند 2023»، المعرض الجوي ومعرض الطيران، الذي تنظمه كل سنتين، وزارة الإنتاج الدفاعي بوزارة الدفاع الهندية في بنغالور - الهند بمحطة «يلاهانكا» الجوية. ويُعدّ أكبر معرض جوي في آسيا ومنصة مثالية للتواصل، ويقام «آيرو الهند 2023» تحت شعار (نُقلع نحو مليار فرصة).

ووفق شروط الاتفاقية، تقوم كل من «ريسوبنس بلس»، و«هال»، باستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات خدمات الطوارئ الطبية، والإخلاء الطبي، وخدمات الطوارئ الطبية بطائرات الهليكوبتر، وغيرها من المجالات ذات المنفعة المتبادلة في الهند ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استكشاف الفرص

وقال توم لويس، الرئيس التنفيذي لـ«ريسبونس بلس»: «ارتبط اسم «هندوستان آيرونوتيكس - هال» بنمو صناعة الطيران في الهند على مدار العقود الثمانية الماضية، والتعاون معها سوف يساعدنا على استكشاف الفرص بشكل متبادل على المستويين الوطني والدولي؛ لتوفير خدمات الطوارئ الطبية في الحالات الطارئة، والأجنحة الثابتة التي تشتد الحاجة إليها».

وأضاف: «تركز «ريسبونس بلس» خبراتها في قطاع النفط والغاز بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في المناطق البرية والبحرية، على العمليات الطبية للمرافق، وخدمات الإسعاف في الحالات الطارئة، ونتمتع بالخبرة، والمعرفة الكيفية، والقدرات التقنية والبشرية؛ لتلبية احتياجات «هال»».

وأكمل: «تكمن قوتنا الرئيسة في الاستعداد للطوارئ الطبية، حيث التعاون في العمليات الحرجة مع فريق مركز التحكم بالعمليات الخاص بنا، ومن خلال التعاون الجديد، يمكننا إحداث فارق ملموس في هذا المجال».

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