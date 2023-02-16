مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من ملياري درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 475 مبايعة بقيمة 1.38 مليار درهم، منها 63 مبايعة للأراضي بقيمة 325.15 مليون درهم و412 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.06 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مدينة المطار.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 89 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 79 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 491.51 مليون درهم منها 15 رهن أراض بقيمة 55.18 مليون درهم و86 رهن فلل وشقق بقيمة 436.34 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة هور العنز شرق بقيمة 112 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 93 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 56 هبة بقيمة 141.96 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 24 مليون درهم.

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