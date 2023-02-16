1.7 مليون درهم أعلى إيجار «بنتهاوس» في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز»، التابعة لمجموعة «متروبوليتان» العقارية، ومقرها دبي، عقدها واحدة من أضخم صفقات التأجير لوحدة عقارية في الإمارة خلال العام الجاري، تتمثّل بتأجير «بنتهاوس» في مشروع «ون بالم»، من شركة «أمنيات» العقارية بنخلة جميرا، أحد أكثر المشاريع السكنية تميزاً في دبي، بقيمة 1.7 مليون درهم.

وقال ألكسندر ميلنيكوف، مدير المبيعات في «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز»: «على الرغم من قيمة الإيجار المرتفعة، إلا أن السعر لشقة «بنتهاوس» الفخمة، التي تبلغ مساحتها 4790 قدماً مربعاً، وتتألف من أربع غرف، يغدو مبرراً، عندما نعلم حجم الطلب الكبير على الشقة، لما تتمتع به من إطلالات رائعة، فضلاً عن كونها الوحيدة من نوعها المتاحة في هذا المبنى المميز».

وتابع: «تم إغلاق الصفقة بسرعة كبيرة؛ لأنني قمت بتمثيل المالك والمستأجر في ذات الوقت. ونحن نتلقى استفسارات متزايدة عن وحدات عقارية فاخرة على غرار شقة «بنتهاوس» هذه، ذات إطلالة على أُفق دبي والخليج العربي».

تأتي الصفقة الجديدة في أعقاب سلسلة صفقات ضخمة خلال العام الجاري، مثل: صفقة بيع «بنتهاوس»، فائق الفخامة، بـ410 ملايين درهم في جزيرة «جميرا باي»، وشقة ثلاث غرف نوم في «بولغاري ريزيدنسز»، بـ13543 درهماً للقدم المربع، وهو أعلى سعر للقدم المربع لعقار مُباع في دبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز