سوق دبي يتقدم البورصات العربية الأسبوع الماضي بمكاسب 3.5 مليارات دولار

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وصلت القيمة السوقية للبورصات العربية إلى 4 تريليونات و54 مليارا و27 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، بحسب صندوق النقد العربي.

وأوضح الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن سوق دبي المالي تقدم البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع قيمته السوقية بنحو 3.5 مليارات دولار وصولا إلى 163.6 مليار دولار.

وربح سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 687.5 مليون درهم خلال الأسبوع الماضي لترتفع قيمته السوقية من 690.7 مليار دولار إلى 691.4 مليار دولار، فيما ربحت بورصة الدار البيضاء أكثر من ملياري دولار، وزادت قيمة بورصة مصر بنحو 1.76 مليار دولار.

وبحسب نشرة صندوق النقد، حققت بورصة عمان مكاسب سوقية بنحو 785.1 مليون دولار، وبورصة البحرين 251.4 مليون دولار وبورصة الكويت 202.2 مليون دولار وبورصة مسقط 104.5 مليون دولار وبورصة فلسطين 26.6 مليون دولار وبورصة دمشق 18.5 مليون دولار وبورصة بيروت 7.6 مليون دولار.

وذكرت النشرة أن القيمة السوقية للسوق المالية السعودية وصلت إلى 2.648 تريليون دولار، فيما وصلت القيمة السوقية لبورصة قطر إلى 161.5 مليار دولار.

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