1.9 مليار درهم سيولة الأسهم

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.9 مليار درهم، في ختام تداولات أمس. وتوزعت السيولة بواقع 1.57 مليار درهم في سوق أبوظبي، و354.6 مليون درهم في سوق دبي، بعد تداول 449.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام 0.13 % أو ما يعادل 4.64 نقاط ليقفل عند 3463.74 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9908.78 نقاط، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 9990.1 نقطة.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 129.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 42.6 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 29.3 مليون درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 618.3 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي» جاذباً 114.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة جاوزت 110 ملايين درهم.

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