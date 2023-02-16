الإمارات الأولى إقليميا على مؤشر الهيدروجين الأخضر

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلت في المركز 24 عالمياً على مؤشر كفاءة الهيدروجين الأخضر، الصادر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» الأمريكية للدراسات الاقتصادية، الذي يرصد مستويات جاهزية الدول للتوسع بكفاءة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وسجلت الإمارات 62.29 درجة على المؤشر، متفوقة بفارق كبير عن متوسط المؤشر في المنطقة، وهو 42.3. وذكرت «فيتش سوليوشنز» أن مقومات صدارة الإمارات الإقليمية للمؤشر تمثلت في كونها تمتلك أكبر قطاع للطاقة المتجددة في المنطقة بحجم إنتاج في عام 2022 بنحو 2.7 جيجاواط، ويولد 4.61 تيراواط في الساعة من الكهرباء المتولّدة عن مصادر متجددة.

وتوقعت «فيتش سوليوشنز» أن تواصل الإمارات خطط التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، ليصل إلى 6.5 جيجاواط بحلول 2032. وأوضحت أنه بالإضافة إلى خططها لزيادة إنتاجها الكهرباء من مصادر متجددة، فإنها تسعى إلى خلق مشهد ينطوي على سياسة عامة لتسهيل إنتاج الهيدروجين الأخضر.

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