53.5 مليار درهم أرباح 46 شركة مدرجة في سوق دبي خلال 2022 بنمو 38 %

المصدر: دبي - محمد عباس، وام

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قفزت أرباح 46 شركة مدرجة في سوق دبي المالي إلى 53.5 مليار درهم في العام الماضي، بنمو نسبته 38% مقابل 38.6 ملياراً في العام 2021، بزيادة قيمتها 14.85 ملياراً.

وبلغت حصة أرباح 6 بنوك من هذه الشركات 24.33 مليار درهم في عام 2022، أي ما نسبته 45.5% من الإجمالي، وذلك مقارنة بأرباح حققتها هذه البنوك بقيمة 16.35 مليار درهم في عام 2021 وبنسبة زيادة سنوية 48.8%.

123 شركة

وتجاوزت الأرباح الصافية لـ123 شركة وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية حاجز 191 مليار درهم خلال 2022.

واستناداً إلى الإفصاحات المعلنة على مواقع الأسواق المالية، زادت الأرباح الصافية للشركات والبنوك المدرجة خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2022 بنسبة 60% أو ما يعادل 72 مليار درهم مقابل أرباح صافية بلغت 118 ملياراً و983 مليون درهم خلال العام 2021.

واستحوذت 77 شركة مدرجة في سوق أبوظبي على النصيب الأكبر من إجمالي الأرباح بعد تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 137.3 مليار درهم في العام الماضي بزيادة 71% مقابل 80.3 ملياراً في 2021، ما يعني زيادة تعادل أكثر من 57 مليار درهم.

البنوك

واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية مع تحقيق 18 بنكاً أرباحاً صافية بنحو 50 ملياراً و319 مليون درهم في العام الماضي، بنمو بنسبة 32%، مقارنة بنحو 38 ملياراً و111 مليون درهم في العام 2021.

سوق دبي

وقفزت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي إلى 24.33 مليار درهم في 2022، بزيادة 7.98 مليارات درهم، وبنسبة تتجاوز 48.8% مقابل 16.35 ملياراً في 2021.

وارتفعت أرباح «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 40% لتصل إلى 13 مليار درهم في 2022، مما يؤكد فعالية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة والنمو الاقتصادي الإقليمي القوي،

وحقق «دبي الإسلامي» نمواً قياسياً في صافي الأرباح بنسبة 26% على أساس سنوي ليصل إلى 5.55 مليارات درهم مقابل 4.4 مليارات في 2021، وذلك على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، والإدارة الحكيمة للتكاليف، واستمرار تراجع مخصصات انخفاض القيمة.

وقفزت أرباح «الإمارات الإسلامي» (مشمولة ضمن «الإمارات دبي الوطني») إلى 1.24 مليار درهم لعام 2022 بنمو 51% على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول مع الانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر وهو ما يعكس زخم الانتعاش الاقتصادي القوي.

وسجل بنك دبي التجاري أرباحاً صافية 1.82 مليار درهم في 2022 بنمو 25.8% مقارنة بالعام السابق.

وزادت أرباح «المشرق» 270% إلى 3.7 مليارات درهم في العام الماضي، مقابل أرباح بقيمة مليار درهم فقط في عام 2021، وصعدت أرباح «مصرف عجمان» 40% إلى 162 مليون درهم مقابل 116.16 مليوناً في 2021.

أرباح الشركات

قفزت أرباح «ديوا» بنسبة 21.5% إلى 7.96 مليارات درهم العام الماضي، مقارنة بـ6.55 مليارات درهم في عام 2021. وسجلت «تيكوم» أرباحاً بـ726 مليون درهم، مقابل 569 مليون درهم في عام 2021 بنسبة نمو 7.6%.

وحققت شركة إعمار العقارية أرباحاً قياسية بقيمة 6.83 مليارات درهم خلال العام 2022، مقارنة بـ3.80 مليارات درهم في 2021، بنمو 79.73%.

وبلغ صافي الأرباح السنوية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.22 مليار درهم خلال 2022، حيث تم تعويض ارتفاع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وانخفاض صافي تكاليف التمويل من خلال زيادة رسوم الإهلاك ورسوم حق الامتياز.

وارتفعت أرباح «دبي للاستثمار» إلى 1.6 مليار درهم مقابل 619 مليون درهم في عام 2021، بنمو نسبته 160%.

وسجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، أعلى أرباح بقطاع صناعة تبريد المناطق عالمياً، حيث بلغت 1.001 مليار درهم في 2022 بزيادة 7% عن 2021.

وسجلت «العربية للطيران» أيضاً أرباحاً صافية قدرها 1.2 مليار درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 70% مقارنة بـ720 مليون درهم للعام 2021.

وحققت شركة الاتحاد العقارية، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في إمارة دبي، أرباحاً قدرها 30 مليون درهم (0.7 فلس/‏للسهم) بنهاية عام 2022، مقارنة بخسائر قدرها 966.8 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2021

وارتفعت أرباح شركة «دبي للتأمين» بنسبة 14% إلى 92.159 مليون درهم في عام 2022 مقابل أرباح بقيمة 80.57 مليون درهم في عام 2021.

ونمت أرباح شركة «سكون» (عمان للتأمين) بنسبة 8.5% خلال العام 2022 بقيمة 223.6 مليون درهم مقابل أرباح بقيمة 206.12 ملايين درهم في عام 2021.

وحققت «دبي للمرطبات» 105.8 ملايين درهم صافي أرباح العام الماضي مقارنة بنحو 96.8 مليون درهم عام 2021 بنمو 9.3%.

وسجلت «ديار للتطوير» صافي أرباح بقيمة 50.8 مليون درهم خلال 2021 مقارنة بصافي خسائر بقيمة 216.9 مليون درهم.

وأعلنت شركة «تعليم القابضة» عن تسجيل الربح السنوي 45.64 مليون درهم في 2020، وقفز بقوة إلى 78.27 مليوناً في 2021، وصولاً إلى 82.9 مليون درهم في 2022، وبنمو سنوي مركب 34.78% في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأعلن بنك السلام البحريني، عن تحقيق صافي ربح عائد إلى حملة الأسهم 31.59 مليون دينار بحريني في 2022 مقابل 21.36 مليون دينار في 2021، وذلك بسبب بنود استثنائية غير متكررة بمبلغ 545 ألف دينار في السنة المالية السابقة.

وسجلت مجموعة «جي إف إتش» ربحاً صافياً يؤول للمساهمين بقيمة 90.25 مليون دولار خلال عام 2022 مقارنة بـ84.22 مليون دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 7.2%.

وأعلنت شركة سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2022، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 41.7% في صافي الأرباح التي بلغت 147.1 مليون درهم، مقابل 103.8 ملايين درهم في 2021.

شركات أبوظبي

وتصدرت شركة «العالمية القابضة» قائمة الشركات المدرجة الأكثر ربحية بعد أن سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 175% لتصل إلى 31.86 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2021، بينما نمت الإيرادات 76% إلى 50.4 مليار درهم.

وحققت مجموعة «ملتيبلاي» صافي أرباح بقيمة 18.56 مليار درهم في عام 2022. ووصلت الأرباح الصافية لبنك «أبوظبي الأول» إلى 13.4 مليار درهم خلال عام 2022، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بعام 2021، وهو ما يبرز النمو الملموس للمجموعة وقوة أعمالها الأساسية.

وسجلت مجموعة «ألفا ظبي» صافي أرباح بقيمة 10.6 مليارات درهم في العام الماضي مقابل 5.16 مليارات درهم في 2021، فيما بلغت الأرباح الموحدة العائدة إلى حقوق ملكية المساهمين لمجموعة «أي آند – اتصالات سابقاً» نحو 10 مليارات درهم بزيادة سنوية بنسبة 7.4%.

ونجحت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، في تحقيق صافي أرباح جاوزت 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها مليارا درهم.

وزادت الأرباح الصافية لبنك «أبوظبي التجاري» إلى 6.434 مليارات درهم في 2022، بنمو بنسبة 23% مقارنة بالعام 2021.

وتمكنت «فيرتيغلوب» من زيادة إيراداتها لعام 2022 بنسبة 52% لتصل إلى 5 مليارات دولار، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 75% إلى 1.3 مليار دولار، فيما نجحت «بروج» في تحقيق أرباح صافية العام الماضي بقيمة 1.4 مليار دولار.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي أداءً قياسياً في 2022 مع وصول صافي الأرباح إلى 3.62 مليارات درهم بنمو بنسبة 55% على أساس سنوي.

وارتفعت أرباح «الدار العقارية» على أساس سنوي بنسبة 35% إلى 3.1 مليارات درهم في 2022، بينما زادت إيراداتها 31% إلى 11.2 مليار درهم. وحققت شركة «أدنوك للحفر» صافي أرباح استثنائياً خلال 2022 وصل إلى 2.95 مليار درهم بزيادة نسبتها 33% على أساس سنوي.

وزادت أرباح شركة «أدنوك للتوزيع» بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 2.75 مليار درهم خلال 2022.

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