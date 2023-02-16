النسخة الـ28 لمعرض «جلفود» تشهد حضوراً لافتاً لـ«جي إم جي»

المصدر: دبي ـ البيان

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استعرضت «جي إم جي»، الشركة العالمية المتخصصة في بيع وتوزيع وتصنيع منتجات محفظة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية في قطاعات الرياضة والأغذية والصحة، أمس طبيعة مشاركتها القوية في معرض «جلفود»، أحد أكبر المعارض التجارية لقطاع الأغذية والمشروبات وأقواها تأثيراً على مستوى العالم.

ويقام المعرض في نسخته الثامنة والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 20 و24 الجاري، بمشاركة ما يزيد على 5000 جهة عارضة من أكثر من 120 دولة حول العالم.

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي إم جي»: حقق قسم جي إم جي للمنتجات الغذائية نمواً ملحوظاً خلال الـ45 عاماً الماضية منذ أن بدأ رحلته محل جزارة صغير في 1977 ليغدو موزعاً ومصنعاً رئيسياً للمواد الغذائية. وتشكل المعارض الكبرى، من أمثال جلفود منصة تدعمنا لتحقيق طموحاتنا والتفاعل مع النظراء في القطاع، بالإضافة إلى استكشاف التوجهات الجديدة في بيع المواد الغذائية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتعتزم «جي إم جي» خلال مشاركتها في جلفود عرض محفظتها المتنامية من المنتجات الغذائية لتجارة التجزئة، وتسليط الضوء على استراتيجيتها التي تهدف إلى شمول سلسلة الاستهلاك الغذائي كاملة «من الحقل إلى المائدة».

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