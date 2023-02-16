بدور القاسمي تعتمد خطط واستراتيجيات «شراع» 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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اطلعت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، على الإنجازات التي حققها مركز شراع خلال الربع الأول من العام الجاري، كما اطلعت على التطورات التي شهدها «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» التابع للجامعة الأمريكية.

جاء ذلك خلال زيارة للمجمع، اجتمعت خلالها الشيخة بدور القاسمي مع نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لشراع، واعتمدت خطط المركز التنظيمية والاستراتيجيات للعام الجاري، كما اجتمعت الشيخة بدور مع حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، وأطلعت على الخطط المستقبلية للارتقاء بجهود عمل المجمع في السنوات المقبلة، لترسيخ مكانته بين أبرز مراكز البحوث والابتكار في المنطقة.

وأشادت الشيخة بدور القاسمي، خلال الزيارة، بجهود «شراع» في تحفيز ريادة الأعمال وتمكين الجيل القادم من القياديين المبتكرين، وأثنت على إنجازات المركز في تدريب وتمكين مؤسسي الشركات خلال العام الماضي من خلال مبادرات متنوعة منها «تحدي بوابة الشارقة» الذي جذب اهتمام أصحاب الشركات الناشئة الساعية للاستفادة من الفرص التي توفرها الشارقة.

وأوضحت نجلاء المدفع أن «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، الحدث الريادي السنوي الذي ينظمه «شراع»، سجل في دورته للعام الماضي، الدورة الأكبر والأكثر نجاحاً منذ انطلاقه قبل ستة أعوام، حيث استضاف أكثر من 5000 زائر من قادة ورواد الأعمال الذين استمعوا لأكثر من 140 متحدثاً وخبيراً على مدار يومين.

مجمع البحوث

وبعد اجتماعها مع نجلاء المدفع، التقت الشيخة بدور القاسمي، حسين المحمودي، وأشارت إلى الجهود التي يبذلها «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا»، وأوضحت أن بيئة الأعمال في الشارقة تتميز بتكامل أدوار المراكز والمؤسسات التي توفر بنية تحتية للنهوض باقتصاد الإمارة، ومواكبة أحدث المتغيرات في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، لاستحداث فرص جديدة تنهض بالبنية العلمية والبحثية للإمارة.

من جانبه بين حسين المحمودي، حجم الجهود التي يبذلها المجمع لاستحداث مرافق وتوفير مساحات مبتكرة لتعزيز بيئة العمل البحثي والعلمي في الإمارة، ورفد قطاعاتها الحيوية بحلول وخيارات تقنية تعزز مكانة الإمارة بين المدن الذكية، والسباقة في اقتصاد المعرفة.

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