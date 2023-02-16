أبوظبي تطلق منظومة لتسريع نمو شركات ويب 3 الناشئة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، إطلاق Hub71+ Digital Assets، وهي منظومة متخصّصة في ويب 3 ستتيح الفرصة أمام شركات ويب 3 الناشئة وتقنيات بلوك تشين في أبوظبي للاستفادة من تمويل تفوق قيمته ملياري دولار (7.36 مليارات درهم).

وستكون Hub71+ Digital Assets أول منظومة يتمّ إطلاقها وستركّز على الاستفادة من كامل إمكانات ويب 3 وتنمية الأصول الرقمية. ويعدّ ويب 3 نتيجة تطوّر الإنترنت وتحوّله إلى مساحة إلكترونية غير مركزية مبنيّة بشكل متزايد على ابتكارات مثل تكنولوجيا بلوك تشين وتطبيقات الميتافيرس.

وستستفيد كلّ من شركات ويب الناشئة في مراحل تأسيسها الأولى والشركات التي تفوق قيمتها مليار دولار من إمكان التوسّع عالمياً عبر منظومة Hub71+ Digital Assets، إذ ستتاح لها المشاركة في مجموعة من البرامج والمبادرات، بالإضافة إلى التواصل مع شبكة واسعة من الشركاء المؤسسيين والحكوميين والمستثمرين المعنيّين بويب 3 في دولة الإمارات والعالم. وستتخذ المنظومة الجديدة من Hub71 مقراً لها في سوق أبوظبي العالمي حيث يمكن لشركات ويب 3 الناشئة العمل ضمن بيئة تنظيمية تقدمية توفّر بنية بلوك تشين وأصولاً افتراضية عالمية المستوى.

وسيصبح بنك أبوظبي الأول، ومركز أبوظبي الأول للبحوث والابتكار التابع للبنك، شريكين رئيسين لمنظومة Hub71+ Digital Assets وسيحدّد بنك أبوظبي الأول الشركات الناشئة الرائدة في مجال ويب 3، وأبرز روّاد الأعمال والتكنولوجيات المتطورة لدعم مساعي أكبر بنك في دولة الإمارات إلى إعادة تصوّر جديد للخدمات المالية في الميتافيرس.

وقال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـHub71: «سيتيح هذا التعاون فرصة لروّاد الأعمال، للحصول على التمويل اللازم لتطوير ابتكاراتهم وتسويقها بأمان والعمل معاً ضمن أكبر منظومة أصول افتراضية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا».

كما ستستفيد شركات ويب 3 الناشئة التي تتعدّى قيمتها مليار دولار من برنامج إضافة القيمة من Hub71 لدعم نقل الأعمال إلى أبوظبي والنموّ في أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية كما ستسهم المنظومة في دعم استراتيجية الاقتصاد الرقمي للإمارات والهادفة إلى مضاعفة إسهامه بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدّل يفوق 20% خلال 10 سنوات.

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